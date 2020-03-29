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北市女子隻身到北海岸疑尋短 警民合作勸上岸送回家

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
台北市1名女子獨自到北海岸一處沙灘疑似要尋短，被附近民眾帶上岸，員警獲報將她帶回派出所，通知家人前來接她回家。記者邱瑞杰／翻攝
台北市1名女子獨自到北海岸一處沙灘疑似要尋短，被附近民眾帶上岸，員警獲報將她帶回派出所，通知家人前來接她回家。記者邱瑞杰／翻攝

台北市1名女子獨自到北海岸一處沙灘疑似要尋短，附近民眾發現報案，並將她拉上岸。員警到場將女子帶回派出所安撫情緒，她的丈夫接到警方電話通知時，正在北市的派出所要報案協尋，得知人已找到，馬上前來接她回家。

新北市金山警分局今早表示，大鵬派出所警員梁智翔、江聰憲和曹源中昨天4點多執勤時，接獲通報有民眾報案，指萬里區頂社沙灘有女子已走入海中，海水淹到女子腰部，疑似意圖尋短。

3名警員立即駕駛巡邏車鳴笛前往現場，到達時女子已被附近居民帶上海岸，全身衣服被海水浸濕，身上無傷，民眾讓她穿上輕便雨衣防寒。

面對警員詢問狀況，女子欲言又止，等到心情逐漸平復，才告知警方因心情不佳，昨天上午才會獨自從北市士林住處搭車外出散心，來到北海岸之後，不知為何竟逐漸往海邊走去，最後被附近居民勸說上岸。

據了解，女子14年前從中國大陸嫁來台灣，員警打電話給女子的丈夫時，他因擔心妻子發生意外，正在北市士林警分局的派出所準備報案，請求警方協尋。警方告知對方女子平安，請他到大鵬所來接人。

金山警分局長陳永昌表示，透過警民合作，防止一場悲劇發生，呼籲民眾珍惜生命，也請民眾相互守望，發生異常情況都可在第一時間通報警方提供協助，減少意外發生。

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金山 沙灘

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