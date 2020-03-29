癮君子小心受罰 台東縣4月1日起增10所學校周邊禁菸

提醒癮君子，再過2天，即從4月1日起，台東縣將新增10所學校校園及周邊全面禁菸，就連在學校圍牆外吸菸，也不行，違規民眾可處新台幣2千元至1萬元罰款。

台東縣衛生局表示，包括國立台東大學附設實驗小學、國立關山工商、新生國中及復興、康樂、豐里、豐源、豐田、卑南、關山國小校園及周邊人行道，依據菸害防制法第15條第1項第13款規定，公告從4月1日起為無菸環境，全面禁止吸菸場所，維護師生、家長及民眾不吸二手菸的健康權益。

台東縣衛生局表示，為避免癮君子在學校附近抽菸，二手菸飄進校園影響師生健康，自105年即著手進行相關規畫，今年4月1日再新增關山工商等10所學校，累計43所學校校園周邊人行道禁菸。

衛生局呼籲民眾遵守校園周邊禁菸規定，也請癮君子不要在校園及校園周邊人行道吸菸，4月1日起違規吸菸民眾，將依菸害防制法開罰，處新台幣2千元至1萬元罰款。