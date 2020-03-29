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女存錢失敗未查覺 超商ATM撿到20張千元大鈔送還失主

聯合報 / 記者陳宏睿/台中即時報導
台中市黃姓女子（右）在24日於南區高工路超商存款2萬元時，沒有發現存款失敗，被下一個使用的曾姓女子發現，曾女將現金送到第三警分局，協助黃女取回遺失的現金。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓女子（右）在24日於南區高工路超商存款2萬元時，沒有發現存款失敗，被下一個使用的曾姓女子發現，曾女將現金送到第三警分局，協助黃女取回遺失的現金。記者陳宏睿／翻攝

台中市第三警分局24日接獲曾姓女子報案，稱在南區超商領款時，發現店內ATM自動櫃員機留有2萬元，研判因是前一位的使用者所遺留，因此拿到派出所失物招領，警方根據曾女提供的單據，隔天順利聯絡到遺失現金的黃女到派出所，黃女稱當時沒發現存款失敗就離開現場，接到警方電話時還以為是詐騙，感謝好心的市民與警方讓她沒有蒙受損失。

台中市第三警分局表示，偵查隊拾得物承辦警員陳亞妤在24日晚間9時許，接獲曾姓女子報案，她在南區高工路的超商ATM提款時，發現提款機內竟留有20張千元大鈔，收據出口還有1張存提款收據，她在現場等候多時，都不見失主返回尋找，因2萬元不是一筆小數目，心想失主一定很著急，便直接將該筆現金連同收據一起拿至派出所，請警方失物招領。

警方受理後，發現存款單據上有完整的銀行局帳號，立即透過銀行聯繫上黃姓女子（26歲），並在25日拿著存款簿到偵查隊領回現金，她說，過去數度使用ATM存款操作都很順利，因此完全沒發現此次存款失敗，機器吐回鈔票時，自己早已離去。

黃姓女子說，她接獲警方通知的電話時非常訝異，馬上去刷存簿確認，才知道真的不是遇上詐騙集團

警方呼籲，拾得遺失物自2018年起即有新規定，若拾得物品價值500元以下，且非證件、信用卡、記名票證，或是悠遊卡，民眾可以免送警局自行保管，1個月後就取得所有權；500元以上財物則仍照原規定，公告半年後無失主認領，再通知拾得人領取。

台中市黃姓女子在24日於南區高工路超商存款2萬元時，沒有發現存款失敗，被下一個使用的曾姓女子發現，曾女將現金送到第三警分局，協助黃女取回遺失的現金。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓女子在24日於南區高工路超商存款2萬元時，沒有發現存款失敗，被下一個使用的曾姓女子發現，曾女將現金送到第三警分局，協助黃女取回遺失的現金。記者陳宏睿／翻攝

失主 詐騙集團 超商

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