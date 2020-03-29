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影／清水警分局防疫易地辦公演練 分局長抽測

聯合報 / 記者游振昇/台中即時報導
台中市清水警分局防疫演練，易地辦公。圖／警方提供
台中市清水警分局防疫演練，易地辦公。圖／警方提供

新冠肺炎防疫全民動起來，台中市清水警分局已規劃異地和分流辦公計畫，每位員警都需有防疫觀念和警戒措施，清水分局長張啟祥親自抽測演練過程，讓員警熟悉異地辦公和防疫要領。

清水警分局超前部署，提前規劃分局業務單位及各分駐和派出分流辦公，外勤和各內勤都分組演練，便於疫情期間維護公務運作順暢不中斷；清水分局表示，將內勤三分之一人力，分別配置於事前規劃之三處異地辦公處所，並擴大員警之間的辦公距離，同時也設置戶外機動派出所及防疫警備車輛，避免飛沫群聚感染外，並可防止員警確診隔離，仍能維持公務運作不停擺。

清水警分局長張啟祥親自督導演練，為求員警能熟悉辦公室流程，前天臨時採現場隨機抽測方式實施演練，演練人員由分局門口戴口罩所接著量體溫、以酒精消毒雙手開始，到分配辦公室辦理業務，同時也實際操作電腦、網路，以最高規格進行情境演練。

分局長張啟祥表示，演練不但是確認設備設置狀況，更能引導員警熟悉異地辦公模式，做好萬全的準備 張分局亦表示防疫期間，除了打擊犯罪不鬆懈外，異地辦公更是對抗無形敵人，新冠肺炎的防治工作表現，要每位員警自身防疫做好做滿。

台中市清水警分局防疫演練，易地辦公。圖／警方提供
台中市清水警分局防疫演練，易地辦公。圖／警方提供

新冠肺炎 疫情 口罩

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