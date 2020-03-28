天雨路滑大貨車煞不住衝撞9車 2汽車駕駛一度受困車內

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新北即時報導
大貨車疑煞不住追撞停紅燈車輛，造成2人輕傷。記者巫鴻瑋／翻攝
大貨車疑煞不住追撞停紅燈車輛，造成2人輕傷。記者巫鴻瑋／翻攝

新北市泰山區新五路今晚10時許，發生大貨車衝撞9輛自小客車意外，據了解為大貨車疑似煞車不及，又加上天雨路滑，導致推撞停等紅燈車陣，一度造成其中2車駕駛受困車內，消防人員抵達現場後救出受困民眾，已緊急送往台北醫院救治，警方仍在排除事故現場，呼籲用路人繞道。

肇事的大貨車晚間10時許，沿新五路要往新莊方向，才剛過五股交流道，便疑似因天雨路滑，加上貨車載重慣性向前煞車不及，推撞前方停等楓江路紅燈的車陣，一共有9輛自小客車遭受波及。

多輛自小客車因追撞車尾嚴重受損，其中2輛自小客車因首當其衝，一度造成車上駕駛受困車內，消防人員到場後已迅速救出受困人員，所幸意識清醒，並未有嚴重傷勢，但仍緊急送往台北醫院救治、觀察。

事故處理人員仍在現場持續排除車禍現場，目前已造成國道1號五股交流道北上出口、新五路2段往新莊方向回堵，警方呼籲用路人儘早改道，避免經過上述路段及楓江路及新五路交叉路口；車禍原因及肇事責任仍有待釐清當中。

事故現場10輛車撞成一團，現場汽車零件四散。記者巫鴻瑋／翻攝
事故現場10輛車撞成一團，現場汽車零件四散。記者巫鴻瑋／翻攝
事故現場10輛車撞成一團，現場汽車零件四散。記者巫鴻瑋／翻攝
事故現場10輛車撞成一團，現場汽車零件四散。記者巫鴻瑋／翻攝

台北醫院 事故

延伸閱讀

轎車失控撞路旁大貨車 釀2死1命危

宜蘭2死1命危車禍疑失控肇禍 失聯貨車司機被撞進轎車　

影／宜蘭五結馬三自撞車禍　卡在貨車下3人都救出但都OHCA

宜蘭一轎車撞卡在停路邊貨車下 3人受傷

相關新聞

4山友登霧台霞迭爾山 1人脫隊下山疑失足墜谷身亡

4名山友25日相約攀登屏東縣霧台鄉霞迭爾山，規畫3天2夜行程，60歲的鍾姓山友因有事26日獨自下山，另3人昨天回程途中，...

警用小電腦查獲落跑14人 連接居家檢疫、隔離資料庫

新冠肺炎防疫對象「趴趴走」，警政署上月27日在M-Police警用小電腦新增居家檢疫名單，本月21日再納入居家隔離者，供...

北市藥局一整包口罩遭老婦竊走 這間派出所火速逮人

台北市大同區一家藥局剛取得分配到的口罩，卻遭一名在藥局內量血壓的老婦，涉嫌順手牽羊偷走一包至少50片。轄區警方建成派出所...

天雨路滑大貨車煞不住衝撞9車 2汽車駕駛一度受困車內

新北市泰山區新五路今晚10時許，發生大貨車衝撞9輛自小客車意外，據了解為大貨車疑似煞車不及，又加上天雨路滑，導致推撞停等...

影／宜蘭清水地熱狹路會車 翻落5公尺下邊坡2女獲救

宜蘭縣大同鄉清水地熱可煮蛋泡湯，是人氣景點，不過，出入道路狹窄難行，今天下午3點多，就傳出有遊客在狹路會車時，連人帶車不...

謊稱居家檢疫叫救護車 浪費醫護人員時間及防疫耗材

新北板橋部分患者謊稱居家檢疫患者叫救護車就醫，消防員花大半小時穿好防護衣，才發現只是想搭免費救護車；也有女子和男友吵架，...

影／澎湖3獨木舟客困海上 海巡即刻救援...曝1招自保

澎湖蒔裡海域今天下午近1點時，有2艘獨木舟、船上2男1女頻頻划槳劃圈示意求救，疑因海面風大流強，又體力不濟，才無法自行划...

淡水千葉火鍋竄濃煙 所幸及時疏散3百顧客無人傷

新北市淡水滬尾藝文園區，今天下午內部商場的千葉火鍋餐廳突然冒出濃煙，當時有近3百人正在用餐，業者緊急疏散300多名顧客及...

影／逼車釀枉死！宜蘭2死1命危車禍竟起因行車糾紛

宜蘭縣五結鄉濱海公路今天發生轎車撞路邊貨車，造成2死1命危悲劇。警方追查發現，駕駛轎車的趙姓男子在蘇澳路段，即與駕駛另一...

男子找前妻談復合遭拒爆口角 竟持水果刀朝前妻揮砍

42歲洪姓看護工與41歲陳姓妻子結婚3年多，因個性不合，經常吵架，1年前離婚後仍住在台南市北區開元路租屋處，洪日前搬離住...

宜蘭蘇澳鎮南寧魚市場前 女子落海獲救

宜蘭縣蘇澳鎮南寧魚市場前，今天下午2點多，有一名年約60歲的女子落海。

宜蘭2死1命危車禍疑行車糾紛波及無辜？警方追查

宜蘭縣五結鄉濱海公路今天發生轎車撞路邊貨車，造成2死1命危悲劇。監視錄影發現，轎車在出事前，疑似曾與一輛休旅車有行車糾紛，是否因此造成轎車失控...

熱門新聞

桃園街頭傳凶殺案 19歲網咖工讀生遭常客刀刺心臟不治

酒駕男拒捕衝撞 桃警開槍誤擊女乘客身亡

內政部法辦警政署長 蘇貞昌：覺得不適任應該來告訴我

八德警開5槍誤擊女乘客身亡 警局長：若過失會依法處理

憾！宜蘭車禍卡在貨車下3人都救出 但都OHCA

北市藥局一整包口罩遭老婦竊走 這間派出所火速逮人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。