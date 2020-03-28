天雨路滑大貨車煞不住衝撞9車 2汽車駕駛一度受困車內

新北市泰山區新五路今晚10時許，發生大貨車衝撞9輛自小客車意外，據了解為大貨車疑似煞車不及，又加上天雨路滑，導致推撞停等紅燈車陣，一度造成其中2車駕駛受困車內，消防人員抵達現場後救出受困民眾，已緊急送往台北醫院救治，警方仍在排除事故現場，呼籲用路人繞道。

肇事的大貨車晚間10時許，沿新五路要往新莊方向，才剛過五股交流道，便疑似因天雨路滑，加上貨車載重慣性向前煞車不及，推撞前方停等楓江路紅燈的車陣，一共有9輛自小客車遭受波及。

多輛自小客車因追撞車尾嚴重受損，其中2輛自小客車因首當其衝，一度造成車上駕駛受困車內，消防人員到場後已迅速救出受困人員，所幸意識清醒，並未有嚴重傷勢，但仍緊急送往台北醫院救治、觀察。