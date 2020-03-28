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4山友登霧台霞迭爾山 1人脫隊下山疑失足墜谷身亡
4名山友25日相約攀登屏東縣霧台鄉霞迭爾山，規畫3天2夜行程，60歲的鍾姓山友因有事26日獨自下山，另3人昨天回程途中，竟在途中發現鍾男隨身物品遺落，隨即報警求援，經警消上山到場搜索，傍晚在邊坡旁約200公尺深的山谷處發現，但已無生命跡象，研判失足跌落；因山路難行，搜救人員今天才將遺體搬運下山。
據指出，4名長青山友透過群組相約爬山，原本規畫3天2夜行程，60歲鍾男卻因忘記隔天要值早班，於是提前一人獨自下山，未料因不明原因跌落山谷；另3名山友昨天中午下山途中，在山徑步道發現鍾的隨身物品，感覺事情不妙，隨即報案，搜救人員和報案人會合後，下切到200公尺深的山谷搜尋，發現鍾姓男子，但已無生命跡象。
警消指出，鍾姓男子多處骨折，研判不慎跌落200公尺深的山谷，因山谷陡峭接運大體的難度高，山路又崎嶇難行，搜救人員今天才將遺體搬運下山，同行山友則在今天凌晨回到消防局前進指揮所；鍾的友人說，鍾姓男子熱愛登山，登山經驗豐富，沒想到發生意外。
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