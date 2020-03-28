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緝捕假釋性侵犯未敘獎 警友站先頒獎

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導
燕巢警友站長潘文權（中）頒獎給燕巢所長許志文（右）、女警楊惠如。圖／警方提供
燕巢警友站長潘文權（中）頒獎給燕巢所長許志文（右）、女警楊惠如。圖／警方提供

高雄市警方緝捕破壞電子腳鐐的性侵假釋犯歐力源，事隔半個多月，高雄市警岡山分局燕巢警友站長潘文權率先自掏腰包，頒「破案獎金」給追捕歐力源的燕巢分駐所長許志文和女警楊惠如，表揚他們積極維護燕巢地方治安的辛勞。

警方表示，上周已先簽獎金準備獎勵給有功人員，在敘獎部分，因未遇過他單位請求協助而線上逮捕嫌犯的狀況，如僅依緝捕通緝犯獎勵，只有2次嘉獎，但參與者多，又是社會矚目案件，警方正考量提高獎勵額度敘獎。

歐力源23年前性侵女學生判無期徒刑，2017年7月獲假釋並付保護管束，須帶電子腳鐐，但今年3月2日晚間，他在花蓮吉安鄉住處破壞電子腳鐐，隔天凌晨開車到台北，持菜刀涉嫌搶檳榔攤女店員6000元逃逸南下，3月3日現蹤高雄，並在高、屏2縣市繞一大圈，跑了上百公里，後來繞回高雄岡山地區失蹤，高雄警方立即通報追尋他的車。

岡山警分局燕巢分駐所獲悉歐力源在岡山交流道附近失蹤，布出警力尋找他的去向，女警楊惠如在燕巢區安招路，發現歐力源的轎車，因只有1人，不動聲色，馬上通報燕巢所長許志文，許志文為避免打草驚蛇，開私車趕去，發現歐力源開車從加油站出來，馬上呼叫附近警網支援，跟蹤歐力源的轎車數公里，才在支援警力趕到，順利逮捕歐力源。

岡山 假釋 失蹤

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