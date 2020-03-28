影／澎湖3獨木舟客困海上 海巡即刻救援...曝1招自保

澎湖蒔裡海域今天下午近1點時，有2艘獨木舟、船上2男1女頻頻划槳劃圈示意求救，疑因海面風大流強，又體力不濟，才無法自行划回岸上。海巡巡防艇獲報趕往救援，幸好順利將3人帶上岸，均平安無事。

澎湖海巡隊巡邏艇今天巡邏到蒔裡海域時，發現3人乘坐在獨木舟上求援，隨即通報巡防艇支援。由於當下海向逐漸轉趨惡劣，海巡人員擔心獨木舟隨時有可能翻覆，隨即施放碰墊，讓待援的3人先抓住碰墊，再將人拉起；3人獲救時均沒受傷。海巡人員也協助，將獨木舟拖到艇上後甲板放置，全部載返隊部碼頭。

據海巡隊初步了解，該2艘獨木舟從青灣潛水中心出海，舟上3人分別是25歲王男、28歲莫女、58歲朱男，從宜蘭、桃園不等地方來澎湖，都不是澎湖人。致電青灣潛水中心，中心人員表示，該3人是中華民國水上運動協會成員，都具有教練身分，並非潛水中心學員。

青灣潛水中心人員表示，水上中心協會原向潛水中心借場地開辦獨木舟講習，但因疫情關係，臨時取消講習，但王男等人都已抵達澎湖，才想趁空檔乘獨木舟出海，可能因不了解海域界線，才不小心跑到航道上，被遇上海巡人員。