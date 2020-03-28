淡水千葉火鍋竄濃煙 所幸及時疏散3百顧客無人傷

新北市淡水滬尾藝文園區，今天下午內部商場的千葉火鍋餐廳突然冒出濃煙，當時有近3百人正在用餐，業者緊急疏散300多名顧客及員工，消防人員在接獲報案後10分鐘內抵達現場，及時控制住火勢，沒有造成人員傷亡，業者財產損失則還有待清點。

據了解，起火冒濃煙的是滬尾藝文園區2樓千葉火鍋餐廳，下午1時許疑似因電箱短路走火，引發濃煙，並迅速觸發警鈴，員工聞警鈴聲立即安排在場用餐顧客依序疏散離開，並通知消防人員前來救援，新北消防第三大隊在10分鐘內趕抵現場。