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淡水千葉火鍋竄濃煙 所幸及時疏散3百顧客無人傷

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新北即時報導
新北消防第三大隊在接獲報案後出動救援車輛抵達現場，及時撲滅火勢。記者巫鴻瑋／翻攝
新北消防第三大隊在接獲報案後出動救援車輛抵達現場，及時撲滅火勢。記者巫鴻瑋／翻攝

新北市淡水滬尾藝文園區，今天下午內部商場的千葉火鍋餐廳突然冒出濃煙，當時有近3百人正在用餐，業者緊急疏散300多名顧客及員工，消防人員在接獲報案後10分鐘內抵達現場，及時控制住火勢，沒有造成人員傷亡，業者財產損失則還有待清點。

據了解，起火冒濃煙的是滬尾藝文園區2樓千葉火鍋餐廳，下午1時許疑似因電箱短路走火，引發濃煙，並迅速觸發警鈴，員工聞警鈴聲立即安排在場用餐顧客依序疏散離開，並通知消防人員前來救援，新北消防第三大隊在10分鐘內趕抵現場。

起火的電箱造成約10平方公尺的面積燒毀，但所幸並未造成任何人員傷亡，餐廳、商場也並未有太大損失，但突如其來的意外讓顧客也失了用餐興致，火勢被撲滅後僅留下員工收拾現場環境。

滬尾藝文園區電箱短路竄火，所幸及時疏散人員未造成傷亡。記者巫鴻瑋／翻攝
滬尾藝文園區電箱短路竄火，所幸及時疏散人員未造成傷亡。記者巫鴻瑋／翻攝

火鍋 淡水

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