聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市藥局一整包口罩遭老婦竊走 這間派出所火速逮人
台北市大同區一家藥局剛取得分配到的口罩，卻遭一名在藥局內量血壓的老婦，涉嫌順手牽羊偷走一包至少50片。轄區警方建成派出所獲報，不到一天就破案。據了解，老婦警詢稱「以為口罩不用錢」，仍被依竊盜罪嫌送辦。警方最後也將遭竊的口罩還給藥局。
警方調查，陳婦（81歲）昨天晚上7點多，在北市大同區的藥局量血壓，見一旁有數包整袋未封裝的口罩，涉嫌順手牽羊偷走1包至少50片，接著若無其事帶女兒離開藥局。
藥局老闆清點口罩發覺遭竊，憤至大同分局建成派出所報案。建成所員警立刻調閱監視器追查，迅速鎖定陳女及她的施姓女兒（52歲）涉有重嫌，今午上門請兩人到所說明。
據了解，陳女供稱以為放在旁邊的口罩不用錢，才直接拿走。警詢後將陳女及她女兒依竊盜罪嫌送辦。而藥局人員事後也在臉書貼文，抱怨口罩遭竊。幸有警方超高效率破案。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言