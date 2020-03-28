北市藥局一整包口罩遭老婦竊走 這間派出所火速逮人

台北市大同區一家藥局剛取得分配到的口罩，卻遭一名在藥局內量血壓的老婦，涉嫌順手牽羊偷走一包至少50片。轄區警方建成派出所獲報，不到一天就破案。據了解，老婦警詢稱「以為口罩不用錢」，仍被依竊盜罪嫌送辦。警方最後也將遭竊的口罩還給藥局。

警方調查，陳婦（81歲）昨天晚上7點多，在北市大同區的藥局量血壓，見一旁有數包整袋未封裝的口罩，涉嫌順手牽羊偷走1包至少50片，接著若無其事帶女兒離開藥局。

藥局老闆清點口罩發覺遭竊，憤至大同分局建成派出所報案。建成所員警立刻調閱監視器追查，迅速鎖定陳女及她的施姓女兒（52歲）涉有重嫌，今午上門請兩人到所說明。