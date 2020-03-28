影／逼車釀枉死！宜蘭2死1命危車禍竟起因行車糾紛

宜蘭縣五結鄉濱海公路今天發生轎車撞路邊貨車，造成2死1命危悲劇。警方追查發現，駕駛轎車的趙姓男子在蘇澳路段，即與駕駛另一休旅車林姓男子因超車問題，起了行車糾紛，雙方相互逼車，結果趙姓男子失控撞上貨車，自己不但賠上一條命，還撞上貨車旁兩人，連累無辜的貨車司機喪命，綁製管筏老闆重傷垂危。

警方指出，車禍發生後，沿途調閱監視錄影及行車記錄器發現，趙姓駕駛轎車在出事前20分鐘前，即因超車問題，在蘇澳鎮路段與林姓男子駕駛的一輛休旅車起了行車糾紛，林姓男子心中不悅，一路與趙姓男子的轎車相互超車、逼車，到事發地點，趙姓男子的轎車失控，撞上路邊的貨車及貨車旁的2人。