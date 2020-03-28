快訊

她爆「腦死病患家屬想捐心給劉真」2個原因卡關

刺殺19歲青年 凶嫌被依殺人罪嫌聲押

轎車失控撞路旁大貨車 釀2死1命危

中央社 / 宜蘭縣28日電

一輛五門掀背車今天上午行經宜蘭縣五結鄉五濱路失控撞上停在路旁載著竹筏的大貨車，大貨車車主林男及掀背車駕駛趙男送醫後不治，竹筏公司老闆林男傷勢嚴重，有生命危險。

20歲趙男上午8時45分駕駛黑色五門掀背車沿五濱路由南往北方向行駛，失控撞上停在路旁載著竹筏的大貨車，消防員獲報到場，發現掀背車車頭扭曲變形，擋風玻璃破裂卡在大貨車車尾。

事發當時60歲竹筏公司老闆林男及57歲大貨車車主林男正好在大貨車後方慘遭劇烈撞擊，大貨車車主林男甚至卡在掀背車副駕駛座，趙男也因掀背車受到擠壓變形受困車內。

消防員立即動用破壞器材陸續將2人救出送醫，3人到院前已失去生命徵象，經搶救後，大貨車車主林男及趙男仍回天乏術，竹筏公司老闆林男雖恢復生命徵象，但顱內尤其腹部出血嚴重正在接受手術，仍有生命危險。

至於事發當時是否有與另一輛轎車2車高速行駛，或是否發生行車糾紛、競速或逼車等情事，警方表示，已調閱監視器畫面，將通知車主前來說明，以釐清案情。

車主 消防員

延伸閱讀

宜蘭2死1命危車禍疑失控肇禍 失聯貨車司機被撞進轎車　

宜蘭車禍3人OHCA送醫1人恢復呼吸心跳 現場還有一人？

影／宜蘭五結馬三自撞車禍　卡在貨車下3人都救出但都OHCA

宜蘭一轎車撞卡在停路邊貨車下 3人受傷

相關新聞

宜蘭2死1命危車禍疑行車糾紛波及無辜？警方追查

宜蘭縣五結鄉濱海公路今天發生轎車撞路邊貨車，造成2死1命危悲劇。監視錄影發現，轎車在出事前，疑似曾與一輛休旅車有行車糾紛，是否因此造成轎車失控...

基隆、瑞芳交界海域發現男性遺體 死亡原因調查中

新北市瑞芳、基隆市望海巷交界海域，今天上午發現有一具男性遺體在海上飄流，警方、消防及海巡人員獲報趕至現場處理，經打撈上岸...

男子找前妻談復合遭拒爆口角 竟持水果刀朝前妻揮砍

42歲洪姓看護工與41歲陳姓妻子結婚3年多，因個性不合，經常吵架，1年前離婚後仍住在台南市北區開元路租屋處，洪日前搬離住...

宜蘭蘇澳鎮南寧魚市場前 女子落海獲救

宜蘭縣蘇澳鎮南寧魚市場前，今天下午2點多，有一名年約60歲的女子落海。

峨眉窯烤麵包店深夜大火 屋主夫妻裝住警器成功逃生

新竹縣峨眉鄉十二寮風景區內的黃金傳說「窯烤麵包」店，昨天深夜發生火警，由於建築物為木造，還有堆積窯烤使用的木材，消防人員...

影／小男嬰嗆奶臉色發青 苗栗警車開道4分鐘趕抵醫院

苗栗縣頭份市黃姓夫婦剛出生10多天的新生兒昨天凌晨嗆奶臉色發青，他擔心開車到醫院來不及，行經尖山派出所時趕緊入內求援，警...

宜蘭2死1命危車禍疑失控肇禍 失聯貨車司機被撞進轎車　

宜蘭縣五結鄉濱海公路旁，今天發生轎車撞到路邊大貨車底重大車禍，２死1命危，車禍當時，大貨車司機與一名綁製管筏的老闆，在貨...

連日大雨 烏來山區落石砸翻車、一人輕傷

新北市烏來區疑似連日大雨，造成土石鬆動，一輛休旅車今天上午11時40分許行經環山路，遭一顆落石擊中，整輛車失控側翻，駕駛...

口罩網路預購後詐騙簡訊暴增 誤點包裹簡訊警教這樣做

「口罩實名制 2.0」網路預購服務啟動後，基隆警方發現，詐騙集團廣發「包裹已派發請您及時查收」簡訊，企圖誘騙民眾，呼籲民...

家樂福台南永康店冒煙 大批消防人車趕到虛驚一場

家樂福台南市永康區中正路店上午冒煙， 許多民眾在停車場就聞到燒焦味紛紛離開。台南市消防局獲報出動大批人車趕往，並要求店家...

基隆警臨檢戴目鏡 嚴查有無違反居家檢疫趴趴走者

由於近日國人境外返台人數暴增，基隆市居家檢疫人數增7倍多，已從原來不到100人增加到700多人，為防有受檢疫民眾趴趴走，...

酒駕男拒捕衝撞 桃警開槍誤擊女乘客身亡

吳姓男子昨天深夜酒後駕車行經桃園市八德區介壽路二段，被八德警分局派出所員警發現形跡可疑要求停車受檢，男子竟加速衝撞警車、...

熱門新聞

桃園街頭傳凶殺案 19歲網咖工讀生遭常客刀刺心臟不治

公文文號密碼露馬腳 警政署長陳家欽栽跟頭

徐國勇防疫當頭硬幹 府院高層震怒

酒駕男拒捕衝撞 桃警開槍誤擊女乘客身亡

大轉彎！內政部大動作函送陳家欽 北檢認「程序不備」將退回

竹縣窯烤麵包店深夜大火 木造建築火勢猛烈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。