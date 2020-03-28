轎車失控撞路旁大貨車 釀2死1命危
一輛五門掀背車今天上午行經宜蘭縣五結鄉五濱路失控撞上停在路旁載著竹筏的大貨車，大貨車車主林男及掀背車駕駛趙男送醫後不治，竹筏公司老闆林男傷勢嚴重，有生命危險。
20歲趙男上午8時45分駕駛黑色五門掀背車沿五濱路由南往北方向行駛，失控撞上停在路旁載著竹筏的大貨車，消防員獲報到場，發現掀背車車頭扭曲變形，擋風玻璃破裂卡在大貨車車尾。
事發當時60歲竹筏公司老闆林男及57歲大貨車車主林男正好在大貨車後方慘遭劇烈撞擊，大貨車車主林男甚至卡在掀背車副駕駛座，趙男也因掀背車受到擠壓變形受困車內。
消防員立即動用破壞器材陸續將2人救出送醫，3人到院前已失去生命徵象，經搶救後，大貨車車主林男及趙男仍回天乏術，竹筏公司老闆林男雖恢復生命徵象，但顱內尤其腹部出血嚴重正在接受手術，仍有生命危險。
至於事發當時是否有與另一輛轎車2車高速行駛，或是否發生行車糾紛、競速或逼車等情事，警方表示，已調閱監視器畫面，將通知車主前來說明，以釐清案情。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言