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國三少年搬進山區輟學 員警找人才知真正原因

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導
員警走半小時山路才到阿源外婆家，這才明白阿源輟學原因。記者林保光／翻攝
員警走半小時山路才到阿源外婆家，這才明白阿源輟學原因。記者林保光／翻攝

就讀國中三年級的阿源（化名）自從上學期末就經常遲到甚至輟學，最近他連續近1周沒去學校，校方通報警方找人，員警查出原來少年阿源搬到山上與外婆同住，走了一段崎嶇山路到阿源外婆家，才知道阿源為何屢屢上學遲到，甚至寧可打工貼補家用而沒去上學。

阿源原本與父母住高雄市大旗山地區，住處就在學校附近，後來因家庭因素，與母親搬到外婆家，外婆家在縣市合併前的原高雄縣山區，母親因工作關係，無法天天載他下山上學，阿源得走上至少半小時的山路才到馬路，加上山區公車班次少，如果沒家人騎車載他上學，一錯過早上的公車，還得再走上半小時路程才到學校。

阿源自從上學期搬到外婆家，有時外婆天未亮就去果園，不能載阿源上學，阿源只能徒步去上學，經常錯過公車而遲到，後來常連續3天以上沒上學，校方家訪後，情況仍未轉變，最近阿源輟學快1周，校方才請警方協助找人回校。

高雄市少年警察隊員警去找人，但發覺他外婆家的地址就連Google地圖也查不到，還得請老師帶路；車子停在山路口，得步行走崎嶇山路半小時才到阿源外婆家。員警找到阿源，才明白他上學並不容易。

阿源說上學要家人載出載入，不忍年邁的外婆每天奔波，還要風吹日曬辛勞工作，寧可白天去打工做板模粗工分擔家計。員警得悉交通工具是他上學的最大問題，勸他母親和外婆，先讓阿源完成國民義務教育，也協調校方協助上學。

高雄市 警察

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