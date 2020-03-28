19歲男遇劫殺！祖母慟哭：孫子血都流乾了 一定很痛

桃園市19歲劉姓青年在上大夜班的路上，遭35歲蘇姓男子行搶刺殺，祖母聽聞噩耗悲痛欲絕，她說，孫子很乖，上班貼補家用，沒想到遇到的兇嫌，看孫子血都流乾了，好心痛、好心痛！

在網咖上班的劉姓青年昨天被熟客刺傷後，一度想逃回家求救，但中不支倒地，路人發現報警送醫，但仍回天乏術。蘇嫌隨後前往平鎮警分局自首，詳細犯案動機還有待釐清。

這起事件也被死者劉男的姐姐po上臉書粉絲團。文中提到，自己的弟弟非常孝順，從來沒有跟家人拿錢，狠獨立，從沒讓家人擔心過，也非常好學，熱愛讀各種外文，自學日文考到N4證書，現在也還在學俄文及英文，今年當完兵後，也打算當日文翻譯。

文中也提及，劉男從國中被霸凌後就完全不敢出門，直到去年帶他一起去自己的公司上班，才走出家門。今天在上班的路上，嫌犯直接拿水果刀刺入弟弟心臟，弟弟嚇到到跑回家求救，沒想到在路上就沒了心跳。弟弟才19歲，人生才剛開始，到底是是怎樣的深仇大恨要一刀致人於死。

劉男的祖母接獲消息後也非常難過，祖母表示，孫子很乖，愛打電動，平時除了上班在店裡，下班就在家打電動，不曾出門。在網咖上班的姐姐看他沒工作，要他和自己一起去上班貼補家用。

祖母說，孫子昨晚約12點在前往網咖上大夜班的路上遇害，約12點10分同樣在網咖上班的姐姐一直等不到弟弟來接班，打電話回家問，從來沒遲到弟弟從怎麼還沒來上班，於是騎著摩托車延路尋找，竟看到弟弟倒在路旁。沒想到凶嫌竟一刀桶死，送到醫院時血都流乾了，急救一個半鐘頭仍回天乏術，祖母崩潰的說，「兇嫌怎麼如此狠心」。