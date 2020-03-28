峨眉窯烤麵包店深夜大火 屋主夫妻裝住警器成功逃生

新竹縣峨眉鄉十二寮風景區內的黃金傳說「窯烤麵包」店，昨天深夜發生火警，由於起火建築物為木造，消防人員到場時整個建物已陷入火海，消防人員立刻部署多條水線搶救，所幸無人員受困、傷亡，燃燒面積約104坪，估計損失上百萬元，縣長楊文科今天一早也親自前往現場勘災，並慰問黃姓屋主，詳細起火原因，火調人員還要進一步釐清。

新竹縣消防局表示，27日晚間10點15分接獲民眾報案，指稱新竹縣峨眉鄉湖光村十二寮黃金傳說窯烤麵包店竄出火煙，急需救援，轄區峨眉分隊在往救災途中，發現報案地點上空有大量濃煙及火光，立即回報指揮中心加派鄰近分隊支援，消防局派遣轄區峨眉分隊、第二大隊及鄰近北埔、竹東等分隊共10車26人前往搶救，並請義消人員到場協助救災。

消防人員抵達現場後，發現起火建築物為2樓木造建築，火勢已全面燃燒，因緊鄰樹林，情況危急，立刻部署多條水線攻擊火點及加強防護周邊林木，在消防人員的全力搶救下，約半小時將火勢控制，未造成傷亡，至於起火原因，已交由消防局火調人員調查搜證中。

楊文科今天一早前往火災現場，慰問黃姓屋主及商家負責人，並提供申請「火災損失、急難救助與紓困」等訊息管道，也請鄉公所及縣府相關單位，全力來協助，希望黃金傳說窯烤麵包店早日東山再起。

黃姓屋主表示，發生火災心情很難過，因為整間店及器材都被燒毀，有部分器材才剛換新，之後會先找其他據點繼續營業，來彌補損失，維持生計。

消防局指出，該起火建築物分別在1樓及2樓裝設火警住警器，因此屋主夫妻2人才能在聽到住警器鳴響，及時逃生，並通報119前來搶救。

消防局也呼籲民眾家中應該裝設獨立式住警器，住警器可自行換裝電池，不需配線，可獨立安裝於天花板上或牆壁上，火警發生的初期可偵測到濃煙，藉由警報聲響，幫助民眾及時察覺火災發生，提高逃生機率。

消防局指出，該起火建築物分別在1樓及2樓都裝設火警住警器，屋主夫妻2人才能在聽到住警器鳴響後，及時逃生，並通報119前來搶救。