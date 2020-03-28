宜蘭2死1命危車禍疑失控肇禍 失聯貨車司機被撞進轎車　

宜蘭縣五結鄉濱海公路旁，今天發生轎車撞到路邊大貨車底重大車禍，２死1命危，車禍當時，大貨車司機與一名綁製管筏的老闆，在貨車後方討論送運管筏事宜，被失控而至的轎車猛烈撞擊。

綁製管筏的老闆噴飛，大貨車司機被轎車擠壓到卡車底、甚至卡在轎車副駕駛座，送醫搶救仍告不治，而救援時，大貨車司機失聯，一度以為是轎車內乘客，後經大貨家人確認身分。

宜蘭縣警察局羅東分局發現，駕駛轎車的21歲趙姓男子當時是由南往北向行駛，路經五結鄉五濱路，不慎撞上停放在路邊一輛裝載管筏的大貨車，60歲的大貨車林姓車主、綁製管代的57歲林姓老闆在貨車後方，被轎車撞及，消防局搶救送醫後，大貨車司機不治，林姓老闆恢復呼吸心跳，轎車駕駛不治。

警方追查，初步發現轎車疑是失控，撞向路邊的貨車，而調閱監視器，從影帶中發現，轎車車禍前，疑似有另一輛轎車一度往出事轎車靠近行駛，是否與出事轎車後來失控撞貨車有關？警方將再追查。

綁製管筏老闆的家人難過地指出，管筏綁好後，裝載在貨車上，要載到台東交貨，兩人正在貨車後方討論，沒想到碰一聲巨響，天降橫禍，被轎車撞到。