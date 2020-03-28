口罩網路預購後詐騙簡訊暴增 誤點包裹簡訊警教這樣做

「口罩實名制 2.0」網路預購服務啟動後，基隆警方發現，詐騙集團廣發「包裹已派發請您及時查收」簡訊，企圖誘騙民眾，呼籲民眾不要點，詐騙集團利用民眾急買口罩的心情，捲土重來繼續騙。

基隆市刑大表示，近日很多市民都收到這樣的簡訊，「包裹已派發 請您及時查收」，這是去年引起軒然大波的「釣魚簡訊」，也有不少人受害，這是典型的詐騙集團假冒快遞公司發送簡訊，許多快遞公司早已發布聲明，澄清包裹要送達前，通常送貨員是以電話通知，不會用簡訊通知。

民眾收到怎麼辦呢？如果不小心點了怎麼處理？刑事警察大隊副大隊長沈瑞坤建議民眾3種處理方式，一是關閉手機小額付費功能，可以聯繫電信公司客服人員，告知已點擊不明簡訊連結，要求關閉「小額付費」功能。

二是聯繫信用卡公司，請告知信用卡公司，有點擊不明簡訊連結，要求查詢近期刷卡紀錄，如發現非本人刷卡紀錄，儘速向信用卡公司反映，以防被盜刷。

三是手機回復原廠設定，因點擊該假網址，恐被遭植入惡意程式，為確保個人資料完備，應將手機內重要資料備份後，進行系統重置或回復原廠設定，就可以清除惡意程式。

衛福部口罩實名制 2.0 新增「線上預購」通路，民眾可以透過健保卡、自然人憑證登入網路平台，或藉由「健保快易通」行動 App 進行認證預購，繳費完成後，會收到簡訊取貨通知及序號，也可到 eMask 口罩預購系統查詢。