快訊

直播／國籍航空機組員防疫受關注 指揮中心下午2時記者會

日本單日新冠確診數飆新高！網揭恐怖真相：牌還沒掀完

聽新聞
test
0:00 / 0:00

口罩網路預購後詐騙簡訊暴增 誤點包裹簡訊警教這樣做

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
口罩網路預購後詐騙簡訊暴增，誤點包裹簡訊警教這樣做。記者游明煌／翻攝
口罩網路預購後詐騙簡訊暴增，誤點包裹簡訊警教這樣做。記者游明煌／翻攝

口罩實名制 2.0」網路預購服務啟動後，基隆警方發現，詐騙集團廣發「包裹已派發請您及時查收」簡訊，企圖誘騙民眾，呼籲民眾不要點，詐騙集團利用民眾急買口罩的心情，捲土重來繼續騙。

基隆市刑大表示，近日很多市民都收到這樣的簡訊，「包裹已派發 請您及時查收」，這是去年引起軒然大波的「釣魚簡訊」，也有不少人受害，這是典型的詐騙集團假冒快遞公司發送簡訊，許多快遞公司早已發布聲明，澄清包裹要送達前，通常送貨員是以電話通知，不會用簡訊通知。

民眾收到怎麼辦呢？如果不小心點了怎麼處理？刑事警察大隊副大隊長沈瑞坤建議民眾3種處理方式，一是關閉手機小額付費功能，可以聯繫電信公司客服人員，告知已點擊不明簡訊連結，要求關閉「小額付費」功能。

二是聯繫信用卡公司，請告知信用卡公司，有點擊不明簡訊連結，要求查詢近期刷卡紀錄，如發現非本人刷卡紀錄，儘速向信用卡公司反映，以防被盜刷。

三是手機回復原廠設定，因點擊該假網址，恐被遭植入惡意程式，為確保個人資料完備，應將手機內重要資料備份後，進行系統重置或回復原廠設定，就可以清除惡意程式。

衛福部口罩實名制 2.0 新增「線上預購」通路，民眾可以透過健保卡、自然人憑證登入網路平台，或藉由「健保快易通」行動 App 進行認證預購，繳費完成後，會收到簡訊取貨通知及序號，也可到 eMask 口罩預購系統查詢。

詐騙集團 口罩 信用

延伸閱讀

【疫情下的美中關係2】川習密集熱線 美國也為醫材折腰

出門順手抓兩片「黑色口罩」她到公車站發現真相糗爆了

口罩怎麼收？議員自製500個口罩收納夾免費送

老人家口罩 交給里長發吧

相關新聞

宜蘭車禍3人OHCA送醫1人恢復呼吸心跳 現場還有一人？

宜蘭縣五結鄉五濱路今天有轎車撞上路邊大貨車，3人OHCA失去呼吸心跳送醫，2名卡在車內被救出者，經醫院搶救，其中被卡入副...

酒駕男拒捕衝撞 桃警開槍誤擊女乘客身亡

吳姓男子昨天深夜酒後駕車行經桃園市八德區介壽路二段，被八德警分局派出所員警發現形跡可疑要求停車受檢，男子竟加速衝撞警車、...

連日大雨 烏來山區落石砸翻車、一人輕傷

新北市烏來區疑似連日大雨，造成土石鬆動，一輛休旅車今天上午11時40分許行經環山路，遭一顆落石擊中，整輛車失控側翻，駕駛...

峨眉窯烤麵包店深夜大火 屋主夫妻裝住警器成功逃生

新竹縣峨眉鄉十二寮風景區內的黃金傳說「窯烤麵包」店，昨天深夜發生火警，由於建築物為木造，還有堆積窯烤使用的木材，消防人員...

影／小男嬰嗆奶臉色發青 苗栗警車開道4分鐘趕抵醫院

苗栗縣頭份市黃姓夫婦剛出生10多天的新生兒昨天凌晨嗆奶臉色發青，他擔心開車到醫院來不及，行經尖山派出所時趕緊入內求援，警...

宜蘭2死1命危車禍疑失控肇禍 失聯貨車司機被撞進轎車　

宜蘭縣五結鄉濱海公路旁，今天發生轎車撞到路邊大貨車底重大車禍，２死1命危，車禍當時，大貨車司機與一名綁製管筏的老闆，在貨...

口罩網路預購後詐騙簡訊暴增 誤點包裹簡訊警教這樣做

「口罩實名制 2.0」網路預購服務啟動後，基隆警方發現，詐騙集團廣發「包裹已派發請您及時查收」簡訊，企圖誘騙民眾，呼籲民...

家樂福台南永康店冒煙 大批消防人車趕到虛驚一場

家樂福台南市永康區中正路店上午冒煙， 許多民眾在停車場就聞到燒焦味紛紛離開。台南市消防局獲報出動大批人車趕往，並要求店家...

基隆警臨檢戴目鏡 嚴查有無違反居家檢疫趴趴走者

由於近日國人境外返台人數暴增，基隆市居家檢疫人數增7倍多，已從原來不到100人增加到700多人，為防有受檢疫民眾趴趴走，...

憾！宜蘭車禍卡在貨車下3人都救出 但都OHCA

宜蘭縣五結鄉五濱路二段路段，今天上午有轎車撞到停放路邊一輛大貨車，貨車旁一男子遭撞重傷，轎車衝入貨車下卡住，兩人受困車內...

宜蘭一轎車撞卡在停路邊貨車下 3人受傷

宜蘭縣濱海公路五結路段，今天上午發生一起轎車撞貨車事故，造成3人受傷，其中2人受困車內，消防局搶救。

防疫視同作戰 新北警獲民間捐贈200多面防疫壓克力板

台灣警雁關懷協會為體恤第一線執勤員警也能兼顧防疫需求，昨天捐贈新北市警察局共227面「防疫壓克力板」，由台灣警雁關懷協會...

熱門新聞

被檢舉偽造文書等罪 內政部將警政署長陳家欽函送北檢

公文文號密碼露馬腳 警政署長陳家欽栽跟頭

徐國勇防疫當頭硬幹 府院高層震怒

桃園街頭傳凶殺案 19歲網咖工讀生遭常客刀刺心臟不治

被移送調查 陳家欽直奔行政院向蘇貞昌說明

大轉彎！內政部大動作函送陳家欽 北檢認「程序不備」將退回

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。