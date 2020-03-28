基隆警臨檢戴目鏡 嚴查有無違反居家檢疫趴趴走者

由於近日國人境外返台人數暴增，基隆市居家檢疫人數增7倍多，已從原來不到100人增加到700多人，為防有受檢疫民眾趴趴走，基隆市警察局第二分局昨天到今天凌晨進行大規模臨檢，針對轄內KTV、電子遊樂場等室內娛樂場所實施臨檢勤務，員警全程戴上口罩及防疫用護目鏡，避免被感染。

第二分局表示，主要對轄內連鎖KTV及電子遊樂場所等進行稽查，且利用警政資訊系統查證民眾身分，嚴查違規的防疫列管對象，如有發現會立即通知衛生局處理。

警方說，在臨檢同時，也呼籲相關業者過濾、管制客人，並請民眾量測體溫、配戴口罩，若有發現有可疑人事物，應拒絕入店，盡速通報警方或衛生主管單位。