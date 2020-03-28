酒駕男拒捕衝撞 桃警開槍誤擊女乘客身亡

吳姓男子昨天深夜酒後駕車行經桃園市八德區介壽路二段，被八德警分局派出所員警發現形跡可疑要求停車受檢，男子竟加速衝撞警車、員警，曾姓警員朝車輛射擊，並通報巡邏網圍捕吳男車輛，未料吳男車上後座女乘客竟中彈，緊急送醫急救不治，八德警方強調，已全力協助家屬善後，相關法律責任仍在釐清。

警方調查，27日深夜11點40分，八德警分局八德派出所員警執行巡邏勤務，行經介壽路二段發現一輛自小客車形跡可疑，於是尾隨其後並以廣播器喝令要求「停車受檢」，未料該車加速逃逸，警方一路追往建國路段，該輛車因無路可走，竟衝撞停於巷底的其他車輛，還2度倒車衝撞巡邏車後，員警見狀立即下車喝令駕駛停車受檢。

執勤員警下車後，發現男駕駛竟又再次倒車往員警方向衝撞，因此使用警槍朝該車射擊，由於該車仍不停，後往介壽路、廣福路口方向逃逸，最後男子駕駛車輛才遭到本分局四維派出所支援巡邏網攔停。

吳姓男子被攔下後酒測值高達0.49MG/L，被警方依照公共危險、妨害公務罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

至於吳姓男子車上後座1名女性乘客因中彈受傷，被緊急送往聖保祿醫院救治，由於傷勢嚴重，隨後轉往林口長庚醫院手術，仍在今天早上7點左右宣告不治。

八德警方指出，全案將報請檢察官進行相驗調查處理，用槍時機及相關法律責任，正在釐清調查中，警方將全力協助家屬處理善後。