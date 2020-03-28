粗心媽趕上班竟丟包兒子在公車 男警充當保母

新北市警海山分局埔墘派出所上周日上午7時許，接獲台北客運人員報案表示，車站內有1名年約10歲男童與家人走失；員警黎建誠及黃昱文到場關心了解，因男童神色既驚慌又失措，只好先將男童帶回派出所休息。

員警幫忙準備早餐，趁陪男童一起吃早餐，試著拉近雙方的距離，經耐心溝通後，男童才放下心防表示，當天一早與媽媽一起搭乘公車，準備到板橋的外婆家，結果他在公車上睡著，醒來時媽媽卻沒有在身旁，還好站務人員馬上就發現並報警。

警方表示，幸好男童能夠清楚的說出自己與父母的姓名，經查詢系統後順利聯繫上男童父親，雖曾一度被懷疑是詐騙集團來電，經員警耐心說明並請男童與父親直接通話，爸爸也立刻趕到派出所將男童接回家。

據男童父親表示，當天上午是妻子一時粗心，一心還急著想著要轉搭公車去上班，竟然沒注意到在公車上熟睡的兒子，感謝熱心的站務人員及警察協助，也對造成大家的困擾，感到很不好意思；對於員警主動為民服務的精神，更是一再表示感謝之意。