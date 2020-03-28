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連偵查佐也中鏢 小心網購暗藏釣魚簡訊
「包裹已派發，請您及時查收」近期受到疫情升溫影響，大家都盡量避免出門逛街，宅在家線上網路購物，台南有偵查佐收到簡訊，點選後不斷收到小額扣款通知，每筆都是200、300元，他才驚覺是詐騙，向電信業者求助，關閉手機小額扣款設定，及時終結這場「漏財」的惡夢。他提及此事，竟發現同事也收過類似簡訊。
台南市警六局指出，最近有不肖詐騙集團利用此時民眾不便出門又無防備之心，隨機發送詐騙釣魚簡訊，讓民眾誤以為是自己網購商品到貨，點選簡訊內容所附設的網址後，不斷收到小額扣款通知，這才驚覺是詐騙。
警方提醒，若收到類似照片中內容的簡訊，這就是利用民眾的電信業小額扣款未關閉情形，「點按」視同同意扣款，因而上當受騙。如何因應？警方表示，請詢問電信公司，自己門號是否關閉OTO小額扣款，如未關閉，請向電信業者申請關閉；看到類似簡訊，請「勿點選，逕刪除」。
分局長陳建民表示，民眾網路購物千萬要小心，對於無法看到實體商品的購物模式，最好先行過濾賣家評價或其他買家的資訊，手機收到來路不明簡訊網址，不要輕易點開，應先回到原購物網頁中確認，小心查證以免上當受騙。
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