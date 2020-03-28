超級遠救援！嘉義市車禍救護的陌生人是新竹縣熱血消防

嘉義市消防局德安分隊日前處理一機車自撞車禍，吳姓騎士受傷嚴重，1名楊姓男子主動協助，技術純熟協助上頸圈、頭部固定器等工作，僅低調表示在北部工作，未留名字，隊員事後網路協尋，確認是新竹縣消防局隊員楊子俊，笑稱楊這趟救援任務「超級遠」，更感謝他熱血協助。

嘉義市消防局救災救護指揮科，本月22日下午1時許接獲報案，指世賢路一段發生車禍，第一大隊德安分隊救護車出勤救護，救護員抵達發現，60歲吳姓騎士撞斷排水圳溝水泥護欄，左膝蓋嚴重撕裂傷、手腳感覺異常，胸腹部擦、挫傷，趴臥在機車上。

救護員黃信嘉表示，當時研判吳男頸椎受傷，應立即上頸圈，楊子俊主動表示他是消防員，立即參與救護、協助上頸圈、翻身、上長背板及頭部固定器，看到他純熟技術及肢體語言，雖然不認識，但立即相信他是熱血互助的消防同仁。