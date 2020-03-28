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女議員霸氣稱被害男子「大姐」嚇退女網友假愛真詐財

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員蔡秋蘭（前排左三）花2小時與詐騙嫌犯周旋，成功為民眾保住財產。圖／佳里分局提供
台南市議員蔡秋蘭（前排左三）花2小時與詐騙嫌犯周旋，成功為民眾保住財產。圖／佳里分局提供

台南市議員蔡秋蘭3月6日前往西港分駐所，協助阻止一件西港區假藉網路交友進行詐騙案件，她表示，當時員警將被詐騙者帶至所內解說此為常見詐騙手法，起初該男子仍深信網路終於覓得之真愛，稱已匯款88萬元給該女網友，要求警方勿管閒事，並欲再解除壽險兌換100萬元現金，幫該網友購買房產。

蔡秋蘭剛好到西港分駐所，發現有轄區民眾被騙，立即發揮民意代表熱心服務追根究底的精神，加入攔阻行列，費盡唇舌勸說；對方女子持續以LINE與被害人通話並嬌喊被害人老公，不讓被害人聽從勸說堅定其匯款意志。

蔡秋蘭急中生智霸氣請被害人回撥並拿起電話，自稱是被害人大姐，向網路暱名女子表示，「若有意當其弟老婆，應出面見面兩人誠心交往，她樂觀其成，所匯的錢就當做聘金，另百萬現金就當做嫁粧，並願意擔任2人之證婚人，勿再藉由網路隱瞞身分，欺騙善良單純民眾的感情與錢財」。

該女知道網路假交友騙術遭戳破，立即掛斷電話，該男子才始恍然大悟驚覺受騙，警方通知該男子母親及弟到場，終於讓被害人打消匯款念頭並向警方報案遭受詐騙，員警立即通報該民受款銀行，成功圈存攔阻已匯出88萬元及本來準備解約再匯出的1百萬元，該詐騙案成功攔阻有驚無險圓滿落幕。蔡秋蘭說，雖然耗費2個多小時，但結果很有成就感。

台南市佳里警分局最近連續攔阻3件詐騙案， 2月27日佳里派出所與佳里郵局攔阻假推銷保健食品50萬元，3月5日後營派出所與西港農會後營分部攔阻假綁架恐嚇金錢詐騙80萬元，3月6日西港分駐所與西港郵局攔阻網路假交友詐騙案188萬元，警察與3家金融機構行員共同守護民眾財產新臺幣318萬元。

市議員們深刻感受員警辛勞，主動向台南市議會議長郭信良爭取頒發獎金，由市議會議長代表公共事務組主任黃懷德先生、市議員蔡秋蘭、蔡蘇秋金、方一峰及市議會助理丁裕樵到佳里分局致贈慰問金，由分局長斯儀仙及攔阻有功單位員警代表受獎，氣氛熱烈溫馨。

分局長斯儀仙表示，台南市警局首創防制詐騙三道封鎖線政策，建立金融機構、超商及里鄰長之LINE群組，成立防護網即時通報網絡，串聯成立「反詐騙守門員」，在疑似詐騙案件發生時，可迅速行動發揮攔阻功能，民眾若發現有疑似遭詐騙跡象，可立即通知警方。內政部警政署「165」反詐騙專線並提醒民眾，接到詐騙電話，最好一聽、二掛、三報案，保持冷靜，立即撥打，或向轄區派出所報案及詢問，以免受騙。

詐騙 郵局

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