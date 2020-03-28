聽新聞
test
0:00 / 0:00

4.7公里只開了5分鐘 警車護男嬰送醫救回一命

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
一對阿公、阿嬤共乘機車，由阿嬤抱著陷入休克昏迷的小男嬰，趕到彰化警分局泰和派出所。照片／警方提供
一對阿公、阿嬤共乘機車，由阿嬤抱著陷入休克昏迷的小男嬰，趕到彰化警分局泰和派出所。照片／警方提供

本月24日下午，一對阿公、阿嬤共乘機車，由阿嬤抱著一個陷入休克昏迷的小男嬰，趕到彰化警分局泰和派出所，隨即下車，衝進派出所，要求救救她的孫子，由於男嬰臉色發白，員警看情況緊急，未等救護車，立即駕巡邏車鳴笛飛車送到秀傳醫院，經急救後，救回小男嬰一命。

彰化警分局泰和派出所所長侯春發說，這名小男嬰由阿公阿嬤抱進派出所時，臉色慘白，告訴員警說孫子在家不明原因陷入休克昏迷，要求警方協助送醫急救。

侯春發說，當時情況緊急，如果再等救護車趕到，可能會延誤就醫，立即由警員郭世昌及莊志偉開著巡邏車，載著男童及阿公阿嬤疾駛而去，沿途巡邏車開啟警示燈、警報器，到秀傳醫院原本4.7公里要11分鐘路程，不到5分鐘就平安抵達秀傳醫院急診室。

經秀傳醫院急救後，這名小男童逐漸甦醒，生命跡象恢復正常，讓阿公阿嬤鬆了一口氣。小男嬰的阿公、阿嬤為了感謝員警救了孫子一命，還專程再到派出所致贈飲料，對警方積極協助深表感謝及讚許。

警員郭世昌及莊志偉機警，當機立斷，救回男嬰一命，彰化警分局對於他們好人好事的事蹟，將報請縣警局表揚。

員警駕駛巡邏車載著男嬰疾駛，沿途開啟警示燈、警報器，到秀傳醫院原本4.7公里要11分鐘路程，不到5分鐘就抵達秀傳醫院急診室。照片／警方提供
員警駕駛巡邏車載著男嬰疾駛，沿途開啟警示燈、警報器，到秀傳醫院原本4.7公里要11分鐘路程，不到5分鐘就抵達秀傳醫院急診室。照片／警方提供
員警駕駛巡邏車載著男嬰疾駛送醫。照片／警方提供
員警駕駛巡邏車載著男嬰疾駛送醫。照片／警方提供
員警駕駛巡邏車載著昏迷男嬰抵達秀傳醫院急診室。照片／警方提供
員警駕駛巡邏車載著昏迷男嬰抵達秀傳醫院急診室。照片／警方提供

救護車

延伸閱讀

影／菲籍船員海上突發燒 晚間進花蓮港高規格送醫救治

11歲自閉兒的生日心願 送72杯咖啡給前線防疫醫護人員

英國祭重罰 故意對警察和急救人員咳嗽就抓去關2年

嘉義壯男與人口角互推撞欄杆昏迷 急救4天不治

相關新聞

疑大雨惹禍 士林區蘭興里夜停電影響400戶

台北市士林區克強路10巷今天晚上約8點左右發出爆炸聲響，周邊住戶突然停電，疑電桿電箱短路，經民眾通報1999後，台電進場...

4.7公里只開了5分鐘 警車護男嬰送醫救回一命

本月24日下午，一對阿公、阿嬤共乘機車，由阿嬤抱著一個陷入休克昏迷的小男嬰，趕到彰化警分局泰和派出所，隨即下車，衝進派出...

竹縣窯烤麵包店深夜大火 木造建築火勢猛烈

新竹縣峨眉鄉一家窯烤麵包店深夜傳出火警，疑似因建築為木造且堆放不少木頭，火勢相當猛烈，消防人員搶救半個多小時，火勢仍未撲...

影／疫情期間掃蕩色情不停歇 北市110警深夜擴大臨檢

台北市警中山分局今年起至今，在轄內查獲9件養生護膚館妨害風化案共17人，查報14家市府裁處罰鍰的養生護膚館，勒令1家養生...

街頭暖風景網友大讚 警民熱心合力推拋錨車

今天晚上有網友在臉書社群「基隆人大小事」貼出一張照片，大讚是一名熱心的警員，今天早上尖峰時間原本是要驅離違停，結果發現是...

彰化螺絲工廠大火 動用21輛消防車費了1小時才撲滅

彰化市岸頭巷一家螺絲工廠，今天晚間7點20分許發生火警，彰化縣消防局雖然調派21輛各式消防車前往灌救，因道路狹窄，費了約...

總竊盜史約80年！兩「祖師級」慣竊聯手竊銀樓遭逮

台北市萬華區日前一間老字號銀樓遭竊，警方追查半個多月，近日分別於高雄市、新北市將胡姓、杜姓嫌犯拘提到案；經本報記者調查，...

驚險關鍵5秒鐘！警跳窗進陽台抱住失業女撿回一命

基隆市警第二分局八斗子分駐所警員林祐達，昨天傍晚接獲110報案，某社區中有人可能想不開，請求警方到場協助。林祐達和消防人...

電子圍籬搞烏龍！檢疫個案在家...訊號卻浮動 警疲於奔命

新冠肺炎疫情升溫，居家檢疫個案數增加，因政府單位配給檢疫對象的手機不足，目前也將綁私人手機門號，但電信公司的「電子圍籬」...

食品加工廠過期冷凍豬肉再製培根 5萬880公斤流入市面

桃園市政府衛生局24、25日辦理例行稽查前往「富豐食品股份有限公司大園廠」查核，當場查獲該公司107年3月間進口的270...

成功策動曲姓首謀成關鍵 6名越籍逃犯全數歸案

海巡署日前在屏東小琉球外海查獲31名越南籍偷渡犯，其中被留置中港留置室的6人，3月23日晚上接連破窗逃逸，海巡署獲報後展...

農田遭傾倒廢棄物 地主自付清理費逾5千萬虧大了

台南市有1處約0.6公頃的私人地，地主長時間閒置，又沒去看雇，遭人掩埋生活廢棄物卻不知，由於環保局查無行為人，地主必須把...

熱門新聞

被檢舉偽造文書等罪 內政部將警政署長陳家欽函送北檢

桃園女檢疫兩度趴趴走 挨罰70萬辯稱「不知這麼嚴重」

公文文號密碼露馬腳 警政署長陳家欽栽跟頭

被移送調查 陳家欽直奔行政院向蘇貞昌說明

大轉彎！內政部大動作函送陳家欽 北檢認「程序不備」將退回

竹縣消防局副局長涉貪 竹檢搜索辦公室並聲押禁見獲准

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。