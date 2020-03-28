4.7公里只開了5分鐘 警車護男嬰送醫救回一命

本月24日下午，一對阿公、阿嬤共乘機車，由阿嬤抱著一個陷入休克昏迷的小男嬰，趕到彰化警分局泰和派出所，隨即下車，衝進派出所，要求救救她的孫子，由於男嬰臉色發白，員警看情況緊急，未等救護車，立即駕巡邏車鳴笛飛車送到秀傳醫院，經急救後，救回小男嬰一命。

彰化警分局泰和派出所所長侯春發說，這名小男嬰由阿公阿嬤抱進派出所時，臉色慘白，告訴員警說孫子在家不明原因陷入休克昏迷，要求警方協助送醫急救。

侯春發說，當時情況緊急，如果再等救護車趕到，可能會延誤就醫，立即由警員郭世昌及莊志偉開著巡邏車，載著男童及阿公阿嬤疾駛而去，沿途巡邏車開啟警示燈、警報器，到秀傳醫院原本4.7公里要11分鐘路程，不到5分鐘就平安抵達秀傳醫院急診室。

經秀傳醫院急救後，這名小男童逐漸甦醒，生命跡象恢復正常，讓阿公阿嬤鬆了一口氣。小男嬰的阿公、阿嬤為了感謝員警救了孫子一命，還專程再到派出所致贈飲料，對警方積極協助深表感謝及讚許。