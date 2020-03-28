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影／疫情期間掃蕩色情不停歇 北市110警深夜擴大臨檢

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導
中山分局今天深夜出動115名警力針對轄內特種行業擴大臨檢。記者蔡翼謙／攝影
中山分局今天深夜出動115名警力針對轄內特種行業擴大臨檢。記者蔡翼謙／攝影

台北市警中山分局今年起至今，在轄內查獲9件養生護膚館妨害風化案共17人，查報14家市府裁處罰鍰的養生護膚館，勒令1家養生護膚館停業。中山分局強調，將持續取締特種行業，全力掃蕩色情業者，並結合市府等單位辦理相關公安、消防及衛生檢查。另外，也勸導業者因應新冠肺炎防疫期間，暫時歇業，共同防止疫情擴散，維護國人健康。

中山分局昨天深夜出動110名警力，針對特種行業執勤擴大臨檢，重申掃蕩色情決心。

有媒體昨天報導質疑，新冠肺炎來襲，台北市中山區以外籍女子為主的特種行業業者，卻仍存在。轄區中山分局表示，已持續鎖定轄內飲酒店、視聽歌唱KTV等民眾經常消費處所，加強巡邏、臨檢、路檢及攔檢，也協助政府找回未依規定的居家檢疫、隔離者。

中山分局說，今年1月至今，在轄內查獲9件養生護膚館妨害風化案共17人，查報14家市府裁處罰鍰的養生護膚館，勒令1家養生護膚館停業，將全力掃蕩色情業者，並結合市政府聯合稽查小組，辦理相關公安、消防及衛生檢查，絕不包庇不法業者等賣淫情事。

新冠肺炎 公安 臨檢

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