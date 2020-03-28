金錢豹等6酒店配合防疫 暫休14天

受新冠肺炎衝擊，台中市酒店生意大受影響，有六家業者在台中市府力勸下，願配合政府防疫政策，今天起暫時停業十四天，停業店家包括海派集團的海七、海八店，金錢豹集團的台灣大道總店、文心南路店、金鑽麗都KTV及紫爵酒店。

台中市政府為防民眾流連大型娛樂場所，引發群聚感染，形成防疫破口，結合衛生局、民政局、經發局及警察局，針對民眾容易聚集娛樂的場所持續展開聯合稽查。

中巿府指出，目前配合防疫主動停業一個禮拜以上八大業者共有卅八家，包括酒店、舞廳、夜店、KTV、電子遊藝場等，雖各家業者停業天數不一，但均積極配合防疫政策，市府呼籲其他業者配合暫時停業，善盡社會責任。

台中的金錢豹酒店知名度高，不論是氣派的裝潢還是高檔的消費，都是首屈一指。目前宣布暫停營業的八大娛樂場所中，除有近一甲子歷史的老字號白雪大舞廳停業七天外，就屬金錢豹最具指標性。