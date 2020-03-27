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街頭暖風景網友大讚 警民熱心合力推拋錨車
今天晚上有網友在臉書社群「基隆人大小事」貼出一張照片，大讚是一名熱心的警員，今天早上尖峰時間原本是要驅離違停，結果發現是有故障車停路中，導致後方大塞車，員警和民眾協助幫忙推車，紓解後方交通大堵車，讚啦。
根據照片顯示，當時拋錨車的位置是在基金一路146號一家超商前面，位在武嶺街口交叉口附近，有一輛白色轎車駕駛座上有1名男子坐在駕駛座上，後方則有一名警察和另一名男子，正使勁地推著車往前，地勢有點往上的小斜坡，看起來十分地費力。
網友貼文說，熱心的警員，今天早上尖峰時間原本是要驅離違停，結果發現是有故障車，員警協助幫忙推車，紓解後方交通堵車，讚。
市警第四分局大武崙派出所長林文修表示，警員趙宥瑋今天上午7時到9時在基金一路、武嶺街口服務，因為這個路口附在高速公路附近，交通流量非常大，警員到場疏導交通，發現有堵車的情況，看到是故障車影響車流後，當場就先幫忙在後方推車，把車子移到旁邊，當機立斷立即解決問題，把堵車解決了，也熱心服務民眾，值得嘉許。
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