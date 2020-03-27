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男子欠債害老家被砸 討債集團嚇壞家中老母親

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新北即時報導
遭砸的民宅，原先屋主兒子開設機車行。記者巫鴻瑋／翻攝
遭砸的民宅，原先屋主兒子開設機車行。記者巫鴻瑋／翻攝

新北市蘆洲區今天下午4時許，永平街一帶有惡煞持鋁球棒砸機車行，警方獲報到場後，發現該機車行沒有營業，但是大門上留下許多遭砸凹痕，經了解才知是屋主的兒子在外欠債，被討債集團登門催錢，警方將調閱監視器依法處理。

據了解，遭砸的機車行已歇業多年，但仍有1名74歲的老婦人居住，但因老婦人的兒子在外欠債，才會招來惡煞登門討債，不過當時婦人的兒子並不在家中，而是在外縣市租屋躲債，很少回蘆洲的老家。

婦人表示，今天中午返家時就看見家門口被擺放寫上兒子姓名的神主牌，但才剛進到屋內，就被不明人士尾隨還對她攻擊，嚇得她尖叫，惡煞才奪門而出，沒想到下午4點，家中的鐵門就被人持棍棒砸，但她嚇得完全不敢出門查看。

因知悉兒子在外欠下大筆債務，猜測是討債集團上門，但年邁的她根本無力替兒子償還，只能生活在恐懼當中，所幸當時年幼的一對孫子女上課不在家中，才沒被波及。

警方到場後已掌握情況，並表示將調閱附近監視器追查，目前已鎖定其中1名女子身分，而該女子是婦人兒子的前女友，夥同一群不明身分的男子犯案。

嫌犯丟棄在現場的鋁球棒，警方將採證追查。記者巫鴻瑋／翻攝
嫌犯丟棄在現場的鋁球棒，警方將採證追查。記者巫鴻瑋／翻攝
嫌犯持球棒砸鐵門，民宅大門留下清晰凹痕。記者巫鴻瑋／翻攝
嫌犯持球棒砸鐵門，民宅大門留下清晰凹痕。記者巫鴻瑋／翻攝

債務

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