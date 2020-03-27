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三峽樹林好樂迪KTV縮短營業時間 警方成功協調民眾喊讚

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新北即時報導
好樂迪樹林店貼出公告，配合防疫縮短營業時間。記者巫鴻瑋／翻攝
好樂迪樹林店貼出公告，配合防疫縮短營業時間。記者巫鴻瑋／翻攝

新北市三峽、樹林地區2間好樂迪KTV，經過警方分別協調後決定縮短營業時間，今日開始營業時間將調整為每日下午1點至隔日清晨6點，同時每間包廂所能容納人數也決定減半，同時入內都需強制戴口罩，民眾得知後都說措施不錯，警方也希望全民共同配合防疫。

大型連鎖KTV好樂迪，為配合新北市政府防疫規定，已啟動加強防疫措施，入場顧客需戴口罩、量體溫及手部消毒，若體溫達37.5度者則拒絕其入內消費，每間包廂使用完畢後及公共區域每小時均用酒精全面消毒，自助吧從原本12時起供應改為18時起供應。

樹林警分局及三峽警分局是主要協調業者的關鍵，勸導業者縮短營業時間，同時減少入場人數；經業者報請總公司後，決定營業時間將調整為每日下午1點至隔日清晨6點，同時每間包廂所能容納人數也決定減半。

警方表示，目前為新冠肺炎疫情高峰期，KTV等娛樂場所容易因群聚接觸造成疫情傳播，感謝KTV業者響應防疫政策，配合縮短營業時間，共同為防疫把關，避免造成疫情破口。

KTV 疫情 新冠肺炎

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