總竊盜史約80年！兩「祖師級」慣竊聯手竊銀樓遭逮

台北市萬華區日前一間老字號銀樓遭竊，警方追查半個多月，近日分別於高雄市、新北市將胡姓、杜姓嫌犯拘提到案；經本報記者調查，兩嫌皆為「祖師級」慣竊，除胡嫌竊盜史長達47年，共犯杜嫌更曾昔日犯下國內知名「LV旗艦店竊案」。

位於萬華區昆明街的一間老字號銀樓，3月2日凌晨遭人闖入行竊，店內金飾、項鍊、戒指、玉佩、珊瑚、珍珠及現金10萬餘元皆被偷走，警方發現58歲胡姓男子及61歲杜姓男子涉有重嫌，因2人皆是慣竊，熟稔警方偵查手法，警方苦追半個多月，才將2人拘提到案。

據悉，2人事前曾觀察現場環境，杜嫌負責將一輛備有作案工具的機車聽放在銀樓附近，自己先離開，胡嫌再以車上的工具，破壞銀樓鐵捲門行竊，得手後還從容漫步離開，接著搭車南下高雄市住處，一路變裝躲避查緝。

據本報調查，58歲的胡嫌自11歲就有行竊紀錄，之後犯案無數，行竊範圍遍及北中南，竊盜史至今長達47年，堪稱「竊盜界祖師爺」；杜嫌也不遑多讓，行竊至今約32年，期間還曾涉犯國內知名「LV旗艦店竊案」。

2006年5月，杜嫌才因案假釋、執刑完畢，未料沉寂不到6個月，他又與同夥開始在中部對10幾家百貨店家行竊，同年年底LV台中旗艦店遭竊，總財損約350萬元，犯案4嫌中，杜嫌就是其中之一。

當時杜等4名竊嫌只花20秒就順利破門潛入店內，偷走96個精品包，其中單價最高的精品包，市價值15萬5000元；警方經3個月期間追查，陸續查獲4嫌到案，卻發現多數贓物已被轉手銷贓，檢警事後依法偵辦，杜被檢方起訴時，檢方還曾向法官求處從重量刑。