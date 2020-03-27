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驚險關鍵5秒鐘！警跳窗進陽台抱住失業女撿回一命
基隆市警第二分局八斗子分駐所警員林祐達，昨天傍晚接獲110報案，某社區中有人可能想不開，請求警方到場協助。林祐達和消防人員到場後敲門都沒有回應，心知不妙，機警的他突看到陽台曬衣架上有人影晃動，當機立斷，飛快打開未上鎖的窗戶躍進後陽台，將一名女子抱下，救護人員緊急送醫，救回一命。
林祐達和消防人員趕到報案地點後，發現是在某社區內，他現場敲門但都未見有人上前應門，大門雖然深鎖，但第二道內門並沒有關上，他研判應該有人還在屋內。正當林祐達在觀察屋內狀況時，眼尖的他，突見陽台曬衣架上有人影在晃動。
林祐達當機立斷，飛快打開大門旁未上鎖的窗戶，縱身一躍進入後陽台，他看到一名女子已然有動作，就在驚險之際，他撲向前將女子抱下，由於情況緊急，他連包帶拖才拉下，將她放在地上平躺，這時救護人員也迅速上前檢查，所幸即時救下，送醫時女子意識清楚，無生命危險。
女子的父親下班後接獲通知趕至醫院探視，他向警方說，女兒近日待業中，心情不好，不住地向警的致謝，謝謝員警及時救援，才撿回一命，否則也不知如何是好。員警說，當時見到陽台曬衣架上有人影在晃動，可能只有4、5秒的時間，情況危急，因此馬上撲上去才把人抱下。
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