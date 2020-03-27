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電子圍籬搞烏龍！檢疫個案在家...訊號卻浮動 警疲於奔命

聯合報 / 記者林保光徐白櫻／高雄即時報導
防疫電子圍籬訊號浮動，常出現個案離開居家檢疫範圍，讓防疫人員及員警疲於奔命。記者林保光／翻攝
防疫電子圍籬訊號浮動，常出現個案離開居家檢疫範圍，讓防疫人員及員警疲於奔命。記者林保光／翻攝

新冠肺炎疫情升溫，居家檢疫個案數增加，因政府單位配給檢疫對象的手機不足，目前也將綁私人手機門號，但電信公司的「電子圍籬」常自動發訊給防疫單位及警方，告知個案離開居家範圍，防疫人員或員警趕去查訪，確認個案仍在家，才發覺原來是「定位浮動」訊號所產生的異常現象，讓防疫人員及員警直呼「疲於奔命」。

高雄警方了解，高雄市衛生局請求警方協尋的檢疫對象，自今共有257人，警方尋獲率百分之百，不過，自從防疫使用電子圍籬，每天平均會收到約30多通異常簡訊，顯示10人左右檢疫對象定位漂移，近2天更增加到1天近200通簡訊，讓員警疲於奔命。

據警方了解，防疫單位自從2月初開始配給防疫手機給檢疫對象，以「電子圍籬」掌握個案是否離開居家範圍，便曾出現「異常簡訊」，得由員警或衛生局、民政局人員查訪對象是否私自離開檢疫居家範圍，3月起，因公家防疫手機不夠，也綁私人手機，這類異常簡訊更是暴增。

防疫人員一接到個案離開居家範圍的簡訊，「不去又不放心」，去過以後，才確認「事實上檢疫對象都在家」，絕大多數是定位漂移產生的誤會。

員警說，一般電信公司基地台可含蓋周圍300公尺的手機訊號，但有些地方正界臨2基地台之間，手機掛網位置有時在甲基地台，有時又會漂移到乙基地台，一旦訊號漂移，防疫人員或員警就會收到電信公司發來的異常簡訊，迫使員警得趕去訪視，看看個案是否私自離家。

在高雄市旗山地區，曾發生居家檢疫對象因為住處手機通訊不良，員警常接到關機的簡訊通知，「1天呼叫3次，困擾不小」後來乾脆協調當事人搬去他處。類似案例，警方直接或透過民政局，請電信公司「優化」訊號，包括在收訊不良的地方加裝強波器，或提高基地台發訊功率。

基地台 居家檢疫 高雄市 新冠肺炎

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