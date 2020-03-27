食品加工廠過期冷凍豬肉再製培根 5萬880公斤流入市面
桃園市政府衛生局24、25日辦理例行稽查前往「富豐食品股份有限公司大園廠」查核，當場查獲該公司107年3月間進口的2700箱「冷凍豬腹協肉」，有效期限只到108年12月中旬，其中2129箱已經逾期，卻仍被再加工製成25項培根類成品，經查封部分庫存，仍有5萬880公斤培根流入市面，已請業者緊急回收，並移請新北市裁處。
衛生局指出，已經封存工廠剩餘庫存「冷凍豬腹協肉」共220箱、約5500公斤與已製成的培根類產品共2345公斤，但仍有5萬餘公斤的培根流入市面，通路以早餐店、小吃店為主，已經即刻令業者下架回收2019年12月16日至2020年2月26日期間製造的培根類，如碎培根、長培根、醃燻培根等違規產品，避免違規產品於市面持續使用。
衛生局指出，業者供稱因庫存人員未落實「先進先出」機制，才會使用到逾期的冷凍豬腹協肉再加工製成各式培根產品。
被稽查使用過期肉品再加工的為富豐食品股份有限公司大園廠，依據富豐食品官網資訊，創立於1981年，主要生產西式加工肉品，桃市衛生局指出，先前未有稽查裁罰紀錄。
依據食品安全衛生管法第15條第1項第8款規定，食品若逾有效日期情形，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列；業者使用過期原料肉製售之培根類等多項產品之行為，依同法第44條規定可處6萬元以上、2億元以下之罰鍰，富豐食品工廠總公司位於新北市，全案已移請新北市衛生局處辦。
桃園市衛生局也提醒食品業者或消費者若持有違規產品，可撥打新北市總公司服務專線02-22457293辦理相關退貨事宜；另呼籲食品製造業應使用保存期限內之食品原物料及確實標示產品資訊，落實做好自主管理，善盡社會責任，以免觸法。民眾若發現業者有使用違規產品，可撥打0800-285-000食安檢舉專線，共同監督食品安全。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言