食品加工廠過期冷凍豬肉再製培根 5萬880公斤流入市面

桃園市政府衛生局24、25日辦理例行稽查前往「富豐食品股份有限公司大園廠」查核，當場查獲該公司107年3月間進口的2700箱「冷凍豬腹協肉」，有效期限只到108年12月中旬，其中2129箱已經逾期，卻仍被再加工製成25項培根類成品，經查封部分庫存，仍有5萬880公斤培根流入市面，已請業者緊急回收，並移請新北市裁處。

衛生局指出，已經封存工廠剩餘庫存「冷凍豬腹協肉」共220箱、約5500公斤與已製成的培根類產品共2345公斤，但仍有5萬餘公斤的培根流入市面，通路以早餐店、小吃店為主，已經即刻令業者下架回收2019年12月16日至2020年2月26日期間製造的培根類，如碎培根、長培根、醃燻培根等違規產品，避免違規產品於市面持續使用。

衛生局指出，業者供稱因庫存人員未落實「先進先出」機制，才會使用到逾期的冷凍豬腹協肉再加工製成各式培根產品。

被稽查使用過期肉品再加工的為富豐食品股份有限公司大園廠，依據富豐食品官網資訊，創立於1981年，主要生產西式加工肉品，桃市衛生局指出，先前未有稽查裁罰紀錄。

依據食品安全衛生管法第15條第1項第8款規定，食品若逾有效日期情形，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列；業者使用過期原料肉製售之培根類等多項產品之行為，依同法第44條規定可處6萬元以上、2億元以下之罰鍰，富豐食品工廠總公司位於新北市，全案已移請新北市衛生局處辦。