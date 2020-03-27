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成功策動曲姓首謀成關鍵 6名越籍逃犯全數歸案

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

海巡署日前在屏東小琉球外海查獲31名越南籍偷渡犯，其中被留置中港留置室的6人，3月23日晚上接連破窗逃逸，海巡署獲報後展開追緝，繼25、26先後緝回4名犯嫌及一名接應人後，今天也將最後2名犯嫌策動到案，脫逃者已全數被緝回。

海巡署說，6人於23日深夜脫逃後，專案小組就清查案發現場半徑10公里內所有路口監視器共300餘支，確認6人逃逸方向後，已脫逃時間推估可能路線及藏匿地點，運用科技設備多次比對後，一方面展開強勢查緝，一方面策動投案，才順利在案發80小時內將脫逃者全數查緝歸案。

據了解，最後兩名脫逃者為27歲男子曲文北、25歲男子陳文俊，查緝人員調查發現，2人活動範圍落在桃園市，便利用各種「工作關係」策動2人投案；最初是脫逃案首謀曲文北先向桃園市刑警大隊投案，隨後經曲文北聯繫勸說，陳文俊也接著投案，此次脫逃6人全數到案，詢後將移送歸案，於中部留置室留置，擇時遣返。

海巡署指出，這次能在短時間內就將人員全數緝獲，除了借用大量的科技偵蒐裝備及偵查系統輔助，海巡署也結合警政署、移民署等友軍單位，出動60車次、250人次，從北到南佈下天羅地網，從西部沿海追到南投深山，一舉將6名人員追緝到案。

海巡署長陳國恩表示，本次連同緝獲的6名脫逃偷渡犯，所有31名偷渡犯目前均無發燒、咳嗽等症狀，研判未有染病或傳染疾病疑慮，請民眾放心。接下來，這31名偷渡犯將以最快速度完成司法程序後，交由移民署安排相關遣返作業。防疫期間，海巡署對於本次人犯脫逃事件造成民眾擔心，再次表達歉意，除了深切檢討，也將藉由此案例持續加強同仁相關教育訓練及要求，使類似案件不再發生。

海巡署 偷渡 移民署

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