影／善心企業家贈6735副護目鏡 由中市警局長代表接受

隨著新冠肺炎疫情持續未退，第一線與民眾接觸的警察人員面臨一定風險，全面防疫裝備不可或缺，中華民國資源回收公會全國聯合會理事長、同時也擔任台南市守望相助巡守大隊大隊長的企業家宋俊明，致贈6735副護目鏡予中市警局，讓員警在工作中兼顧自身防疫，今天中午在中市副市長陳子敬見證下，由市警局長楊源明代表受贈。

宋俊明董事長表示，他對於警察人員無私犧牲地默默在維護民眾的安全心存感佩，由於新冠肺炎疫情逐漸蔓延，他才想為辛苦的值勤員警提供護目鏡，以提升員警自我防疫能力，避免遭病毒感染的機會。市議員張耀中得知好友宋俊明董事長的想法後，便居中聯繫楊源明局長，始促成此一善舉。