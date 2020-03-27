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影／善心企業家贈6735副護目鏡 由中市警局長代表接受

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
中華民國資源回收公會全國聯合會理事長、同時也擔任台南市守望相助巡守大隊大隊長的企業家宋俊明，致贈6735副護目鏡予中市警局，讓員警在工作中兼顧自身防疫，今天中午在中市副市長陳子敬見證下，由市警局長楊源明代表受贈。 圖／台中市警局提供
中華民國資源回收公會全國聯合會理事長、同時也擔任台南市守望相助巡守大隊大隊長的企業家宋俊明，致贈6735副護目鏡予中市警局，讓員警在工作中兼顧自身防疫，今天中午在中市副市長陳子敬見證下，由市警局長楊源明代表受贈。 圖／台中市警局提供

隨著新冠肺炎疫情持續未退，第一線與民眾接觸的警察人員面臨一定風險，全面防疫裝備不可或缺，中華民國資源回收公會全國聯合會理事長、同時也擔任台南市守望相助巡守大隊大隊長的企業家宋俊明，致贈6735副護目鏡予中市警局，讓員警在工作中兼顧自身防疫，今天中午在中市副市長陳子敬見證下，由市警局長楊源明代表受贈。

宋俊明董事長表示，他對於警察人員無私犧牲地默默在維護民眾的安全心存感佩，由於新冠肺炎疫情逐漸蔓延，他才想為辛苦的值勤員警提供護目鏡，以提升員警自我防疫能力，避免遭病毒感染的機會。市議員張耀中得知好友宋俊明董事長的想法後，便居中聯繫楊源明局長，始促成此一善舉。

市警局長楊源明感謝表示，打擊犯罪維護市民安全為警察天職，惟新冠肺炎疫情持續漫延之際，警方除了要做好維護治安本職，尚須配合政府協助執行各項防疫工作，因此他十分重視員警執勤時的防疫裝備，宋俊明董事長的貼心舉動，無疑為警方提供堅實的後盾，讓員警執勤時更多了一份安全的保障，相信每位警察同仁必將抱著感恩回報的心情，更加義無反顧全力投入做好治安維護及協助防疫的工作。

中華民國資源回收公會全國聯合會理事長、同時也擔任台南市守望相助巡守大隊大隊長的企業家宋俊明（圖左二），致贈6735副護目鏡予中市警局，讓員警在工作中兼顧自身防疫，今天中午在中市副市長陳子敬見證下，由市警局長楊源明（圖右三）代表受贈。 圖／台中市警局提供
中華民國資源回收公會全國聯合會理事長、同時也擔任台南市守望相助巡守大隊大隊長的企業家宋俊明（圖左二），致贈6735副護目鏡予中市警局，讓員警在工作中兼顧自身防疫，今天中午在中市副市長陳子敬見證下，由市警局長楊源明（圖右三）代表受贈。 圖／台中市警局提供

新冠肺炎 警察 疫情

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