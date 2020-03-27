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影／不收攤幫你收！防疫禁補教校門口設攤勸不聽警開罰

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
防疫禁補教校門口設攤勸不聽，警開罰。圖/警方提供
防疫禁補教校門口設攤勸不聽，警開罰。圖/警方提供

台南市國中、小新生於今明兩天新生報到，因為防疫，今年全面禁止補教業者在校門口發傳單。不過仍有業者不聽勸導，在永康國小前違規設攤，永康分局員警開罰。

永康分局表示，員警一早在永康國小執行護童暨交通疏導勤務，發現有業者設攤，主動勸導離開，沒想到員警離開後，又趁機再度擺攤，員警接獲報案前來，直接取締開單告發。

警方表示，每年新生入學報到時，都會有許多補習班到學校門口密集宣傳，而今年防疫重於一切，人潮聚集可能造成防疫缺口，因此與兩大補教團體協商取得共識，不在校門口發放紙本傳單，而是利用教育局建置的補習班宣傳專區，進行數位化招生宣傳。

防疫禁補教校門口設攤勸不聽，警開罰。圖/警方提供
防疫禁補教校門口設攤勸不聽，警開罰。圖/警方提供
防疫禁補教校門口設攤勸不聽，警開罰。圖/警方提供
防疫禁補教校門口設攤勸不聽，警開罰。圖/警方提供

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