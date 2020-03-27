影／不收攤幫你收！防疫禁補教校門口設攤勸不聽警開罰

台南市國中、小新生於今明兩天新生報到，因為防疫，今年全面禁止補教業者在校門口發傳單。不過仍有業者不聽勸導，在永康國小前違規設攤，永康分局員警開罰。

永康分局表示，員警一早在永康國小執行護童暨交通疏導勤務，發現有業者設攤，主動勸導離開，沒想到員警離開後，又趁機再度擺攤，員警接獲報案前來，直接取締開單告發。