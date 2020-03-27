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Gogoro違規載子騎進士林夜市撞傷男嬰 婦人遭訴

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導
劉女涉嫌騎Gogoro違規在前方腳踏板上載子，不慎在士林夜市摔車撞傷一旁男嬰，遭起訴（示意圖）。圖為報系資料照
劉女涉嫌騎Gogoro違規在前方腳踏板上載子，不慎在士林夜市摔車撞傷一旁男嬰，遭起訴（示意圖）。圖為報系資料照

劉姓女子涉嫌騎乘Gogoro卻違規在前方踏板載小孩，還騎進傍晚人潮湧現的士林夜市，卻不慎自摔，機車傾倒撞上一旁嬰兒車，導致車裡1歲大男嬰右手指挫傷。士林地檢署偵結，認為劉女違規載子，導致重心不穩擦撞男嬰是肇因，將她依過失傷害罪嫌起訴。

起訴指出，劉女2019年9月22日傍晚，騎乘Gogoro違規在前方腳踏板載著孩子，還騎進士林夜市，在大南路133號前為閃避逛夜市人潮，不慎自摔，導致機車傾倒，撞到一旁張姓遊客推的嬰兒推車，由於嬰兒車裡躺著當時僅1歲男嬰，也造成男嬰右手指挫傷。

案經陳姓男嬰的父親提告。劉女偵訊時否認過失傷害，稱是男嬰當時向家人要飲料喝，她才反應不及摔車，機車可能碰到嬰兒車，不過未傷到男嬰，是自摔，便自行離開。不過士林地檢署依據監視器畫面、醫院診斷證明書等證據，仍依過失傷害罪嫌將劉女起訴。

嬰兒 夜市 傷害罪

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