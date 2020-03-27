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昨中壢「化骨水」槽車外洩 勞檢處近期啟動專案檢查

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
中壢工業區昨天發生「化骨水」槽車外洩事故，消防人員抵達現場後架設砲塔協助防護及稀釋。記者高宇震／翻攝
中壢工業區昨天發生「化骨水」槽車外洩事故，消防人員抵達現場後架設砲塔協助防護及稀釋。記者高宇震／翻攝

位於桃園市中壢區自強路的悅城科技公司，昨天發生裝有俗稱「化骨水」的氫氟酸的化學槽車外洩事故，造成廠內1名41歲李姓男員工及56歲李姓外包商，吸入性嗆傷，其中更造成李姓外包商，顏面灼傷約2%，當下視力模糊，所幸2人皆意識清楚，被送往衛福部桃園醫院救治。對此，勞動檢查處（勞檢處）近期將針對製程中使用氫氟酸的業者啟動專案檢查。

勞工局今說明表示，昨天中壢工業區發生氫氟酸外洩事故，造成勞工受傷送醫，外洩物為質氫氟酸，除具皮膚刺激、腐蝕性外，尚兼具急毒性，不僅會造成皮膚損傷，更可能藉由吸收滲透進入人體，進而影響身體其他器官機能，甚至造成中毒死亡。

對此，勞檢處近期將針對製程中使用氫氟酸的業者啟動專案檢查，依危害控制設備、作業管理、緊急應變及防護具、危害性化學品標示及通識、勞工之安全衛生教育訓練等列為檢查重點，希能督促事業單位及勞工注意作業安全，防止類似職業災害的發生。

勞檢處也呼籲，事業單位如有製造、處置或使用氫氟酸等高毒性、高刺激、腐蝕性之特定化學物質，應確實做好風險評估並落實工安管理，除避免勞工傷亡外，也降低災害造成的重大損失。

勞檢處根據以往發生的職災案例表示，事業單位應特別就下列事項確實做好防範：1.設置洗眼、緊急沖淋設備及相關急救藥品。2.置備必要之不浸透性防護衣、防護手套、防護鞋及塗敷劑。3.訂定相關標準操作程序SOP。4.因應該等化學品之漏洩，應設搶救組織，並對有關人員實施急救、避難知識等訓練。5.對製造、處置或使用危害性化學品者應再增列3小時訓練，使勞工確實認知危害及相關防護。

位於桃園市中壢區自強路的悅城科技公司，昨天發生「化骨水」槽車外洩事故。對此，勞檢處近期將針對製程中使用氫氟酸的業者啟動專案檢查。記者高宇震／翻攝
位於桃園市中壢區自強路的悅城科技公司，昨天發生「化骨水」槽車外洩事故。對此，勞檢處近期將針對製程中使用氫氟酸的業者啟動專案檢查。記者高宇震／翻攝

勞檢 事故 器官

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