檢疫男落跑遭罰竟再次失蹤 執行署：我們不是塑膠做的

近日多件居家檢疫失聯者遭衛生局開罰10萬元以上罰鍰，卻有部分遭罰民眾不甩罰單，其中新北市日前違反居家檢疫規定到處亂跑的郭富文，不僅不繳罰鍰，還照樣再度失聯、行蹤成謎，執行署新北分署今日怒批他「心存僥倖、造成社會動盪不安」，嗆聲「我們不是塑膠做的」，將郭富文限制出境。

郭富文上月自金門小三通返台，卻謊報住處，讓新北市衛生局人員在他所填新北市新莊區的住處撲空找不到人，直到上月18日新莊警方才在桃園中壢某旅社將他逮捕，因行為屬惡意，對他開罰10萬元罰鍰，同時擔心他又逃跑，因此決定送往中央集中檢疫所監管。

不料郭富文得知要被集中監管，竟然在還沒被移送執行期間，再度偷跑失聯，令防疫人員得知後簡直氣到不行，怒批郭富文的行為是害全民曝露在感染的風險之下，如果被社會知道他又亂跑，恐怕會引起更不必要的恐慌。

但因他行蹤成謎，已經1個月找不到他，沒有人知道他又躲去了哪，新北市衛生局依法移送執行署新北分署執行。

執行署了解情況後認為郭富文「心存僥倖」、「會讓一般民眾對政府防疫決心失去信心，造成社會動盪不安」，直接硬起來嗆聲「我們不是塑膠做的」，認為他可能逃亡，因此依行政執行法第17條第1項第2款，對郭富文祭出限制出境的處分。