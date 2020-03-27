會不會是那隻熊？失智婦迷途...捷運警靠關鍵線索 賓果
會不會就是那隻熊？高雄捷運警察昨天下午獲報，世運站有疑似失智婦人迷路，焦躁不安。員警試圖協助，但婦人沒帶身分證件，不識字、還有語言障礙，只依稀記得從有理髮店的捷運站搭車來，「理髮店門口有動物」。就靠這條線索，捷運警察想到生態園區站內有家以「熊」為造型的理髮店，果然賓果，順利帶婦人找到姊姊。
據了解，58歲的李姓婦人家住左營，從生態園區站上車後，一路搭捷運到市運站，卻不小心走失。捷警獲報到場協助，但發現李婦表達有障礙，只能從對話中拼湊出，她是從一處有理髮店的捷運站上車。正當員警不斷在腦中盤點哪幾站有理髮店時，李婦忽然驚喊「理髮店的門口有隻動物」。
員警一聽，第一時間就想到生態園區站有家以「熊」為造型的理髮店，「會不會就是那隻熊？」於是抱持姑且一試的心態，帶著李婦到生態園區站，李婦頻頻點頭確認「就是在這裡」，不久後果然看到李婦的姊姊心急如焚在站內找人，姊妹倆向捷警道謝後順利返家。
高雄捷運警察隊表示，平時除了要維護捷運、輕軌站體安全外，多加留意車站結構、商家位置等細節，偶爾反而會意外成為值勤的助力。
捷運警察除了專責維護捷運、輕軌場、站安全，同時對於車站內、外，包括車站結構、商家位置、甚至是讓人印象深刻的造型特徵等，都要有所印象，有時或許會成為執勤上意外的助力。
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