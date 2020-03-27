台南白河炸彈客攻堅敘獎爆不公 刑大隊長和警局回應了

有關去年底攻堅逮捕台南白河炸彈犯吳富鋐，台南市警局25日召開敘獎會議，相關單位提出高達7名建議破格陞職名單，傳出台南市刑大隊長林宏昇認為敘獎不公，憤而離席抗議，林宏昇今天受訪時表示，他請副大隊長代表出席會議，他到場後提出要求各單位呈報的資料，人事室要確實查核，是否有浮濫名單，要依照規定審核。不表明是否是憤而離席，對於是否認為敘獎不公或名單浮濫，他說，只要求一切照規定。

台南市警局也發表聲明表示，3月25日召開首次敘獎協調會時，對於名單內有些人於攻堅時根本不在現場，何來冒生命危險，令人產生質疑。敘獎協調會副局長許世旻主持，刑警大隊由副大隊長林清榮代表與會，大隊長林宏昇是主持人請其前來感謝所有出力同仁辛苦的付出，也表達後續敘獎能獎當其功，不留於浮濫的期盼引言後就離開會場，並媒體所報導憤而離席的情事。

該案經會議主席許副局長提出先就敘獎原則達成共識後，各單位再重行報送敘獎名單，經在場出力單位代表充分發言討論後，依照下列原則辦理：

(一) 特殊功績：

1、居首功

2、冒生命危險、捕獲重要案犯、消弭禍患

依據警察人員陞遷辦法第13-1條第2項規定，相 關事蹟之認定，由內政部警政署設審議會公開審議之，爰依照所審議之事蹟辦理。

(二) 記大功(就四大面向考量)：

1、指揮決策

2、鑑識及偵查搜索

3、攻堅談判

4、調查移送

(三) 至記功以下獎勵，依實際出力事實核辦。

市警局強調，本次敘獎協調會是程序上敘獎原則審議，朝向符合相關人事法規，並結合實際出力面向，獲取最大公約數，讓每位辛苦付出同仁，能依據實際出力等相關程度多寡，獲取應得獎勵。

市警局長周幼偉表示，協調會內容是討論本案整個破案過程功績評量的標準及原則，讓所有參與辦案的單位及同仁知道並提出意見，會議中均無討論破格陞遷及敘獎人員的內容，警局會本著法令規定及事實過程，採公開公平的原則來辦理。