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企業捐3500瓶乾洗手劑 台南警：給第一線外勤警察防疫

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市警局獲贈乾洗手3500瓶，分發給第一線外勤人員防疫保護安全。記者吳淑玲/翻攝
台南市警局獲贈乾洗手3500瓶，分發給第一線外勤人員防疫保護安全。記者吳淑玲/翻攝

國內、外確診新冠肺炎人數持續攀升，不僅衛生醫療體系面臨嚴峻挑戰，負責治安維護工作的警察人員站在第一線受理民眾報案、處理交通事故、擴大臨檢，乃至協尋違反居家檢疫對象，均與民眾近距離接觸，故有必要提升自我保護能力。

台南市安定區無患子生技公司董事長王高榮先生，為員警健康考量，2月19日率先捐贈4680瓶噴霧式乾洗手劑供台南市警局員警執勤時清潔手部，大台南警察之友會理事長林玉柱、銘士通建設公司董事長王瑞源也響應，今天分別捐贈1500瓶及1000瓶無患子噴霧式乾洗手劑，另王高榮先生更再加碼捐贈1000瓶合計3500瓶。

市警局長周幼偉表示，非常感謝企業各界熱心捐贈防疫物資，同時也十分重視員警健康，不斷提醒第一線執勤同仁須戴口罩、勤洗手及測量體溫等防疫觀念，但因員警在外執勤常接觸到民眾甚至是患者，除了口罩外，對自身防疫的清潔消毒措施就變得非常重要，遇到不便以肥皂清潔手部時，若使用乾洗手劑也能達到保護效果。

警察局表示，3500瓶乾洗手劑將優先發放各分局外事員警、分駐（派出）所、偵查隊、警備隊、交通分隊、刑事警察大隊、保安警察大隊、交通警察大隊、少年警察隊、婦幼警察隊及刑事鑑識中心等第一線外勤單位同仁使用。

台南市警局獲贈乾洗手3500瓶，分發給第一線外勤人員防疫保護安全。記者吳淑玲/翻攝
台南市警局獲贈乾洗手3500瓶，分發給第一線外勤人員防疫保護安全。記者吳淑玲/翻攝
新冠肺炎疫情升高，台南市警局第一線外勤人員也提高防疫措施保護安全。記者吳淑玲/翻攝
新冠肺炎疫情升高，台南市警局第一線外勤人員也提高防疫措施保護安全。記者吳淑玲/翻攝
台南市警局獲贈乾洗手3500瓶，分發給第一線外勤人員防疫保護安全。記者吳淑玲/翻攝
台南市警局獲贈乾洗手3500瓶，分發給第一線外勤人員防疫保護安全。記者吳淑玲/翻攝

警察 口罩 新冠肺炎

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