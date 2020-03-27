影／75歲老翁逆向駕駛欲閃拖板車 撞入車陣釀5傷

郭姓老翁昨天開車逆向要超越多輛停等紅燈的車輛，不料，對向正有輛拖板車開來，他急閃衝入車陣，撞上3輛汽車，拖板車也為了閃避他的車，撞上同向的機車騎士，造成他及4名駕駛人受傷，送醫後，他在加護病房觀察，其他傷者已無大礙，確實肇事原因正由警方調查。

據了解，昨天上午7點45分，75歲的郭姓老翁開轎車沿高雄市小港區北林路直行，因前方有多輛汽車停等紅燈，他要超越前方的車輛，才逆向開向對向車道，不料，就在他超車時，李姓男子（42歲）駕駛拖板車迎面而來，郭翁和李姓男子為閃避對方，各自車輛偏右急閃，郭翁撞入車陣。

郭姓老翁撞上對向梁姓男子（65歲）的轎車，衝入同向車陣，又撞上郭姓男子（57歲）和林姓女子（47歲）的轎車；對向拖板車司機李姓男子閃避他的車，也撞及吳姓女機車騎士（33歲），除了停等紅燈的郭姓男子沒受傷，郭姓老翁和4名駕駛人都受傷，送小港醫院治療，郭翁仍在加護病房觀察。