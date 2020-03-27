搶銀樓被打成重傷 高雄警：待犯嫌出院再偵辦

一名顏姓男子昨天持BB瓦斯槍搶高市某家銀樓時被業者打成重傷後逃逸，自行就醫時被逮。警方今天表示，顏男典當搶得部分金項鍊銷贓後才就醫，由於顏男傷重待出院後再著手偵辦。

高雄市鼓山警分局指出，顏男昨天下午戴口罩並分持辣椒水、BB瓦斯槍闖入鼓山區九如四路某家銀樓涉嫌行搶，顏男以BB槍朝銀樓老闆射擊後，搶走現場多條金項鍊，老闆雖咽喉下方中彈仍忍痛持球棒反擊，當場將顏男打得頭破血流，雙方還在店門口拉扯，顏男最後掙脫逃逸。

顏男受傷逃逸後，警方研判顏男會就醫，在全市各大醫院埋伏，案發約3小時後，顏男至高雄市立大同醫院就醫時被逮，警方當場起出6條金項鍊及銷贓所得贓款新台幣14萬元。

警方指出，顏男昨天搶走8條金項鍊，市價約70萬元，他落網時身上被起出6條金項鍊，另2條在案發後已典當18萬元並花掉4萬元，剩下贓款14萬元。

警方表示，顏男被銀樓老闆打傷造成顱內出血，昨天就醫後院方為他開刀，手術後仍在大同醫院加護病房觀察。

警方指出，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，昨天經向檢察官請示後，獲檢方同意待顏男出院後再著手偵辦，釐清案情。