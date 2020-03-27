老字號銀樓遭竊　慣竊變裝逃逸仍躲不過警方查緝

台北市萬華區一間銀樓3月初遭竊，店內金飾、玉器、珊瑚及10萬元現金全被偷走，警方追查半個多月，近日循線將逃往高雄市的胡姓主嫌及負責接應的杜姓共犯拘捕到案；雖胡男拒不認罪，但根據警方蒐證資料顯示，胡男涉有重嫌，且杜男已坦承犯案，直指胡男犯案，警詢後仍依竊盜罪嫌送辦。

據了解，萬華區昆明街上一間老字號銀樓，3月2日凌晨遭人闖入，將店內項鍊、戒指金飾、珊瑚、珍珠、玉珮等珠寶，及現金10萬餘元全部偷走，店家隔天上午準備開門營業時，才發現財物失竊。

警方調查，因受害店家大門屬老舊鐵捲門，竊嫌先用工具破壞鐵捲門軌道，再將門面一片片抽掉，形成約一平方公尺的大洞，以此進出銀樓行竊。雖失竊珠寶品項眾多，但多為業者家傳珠寶，故業者也無法估計確切財損金額。

警方事後過濾案發當時週遭可疑人士，鎖定57歲胡姓男子及61歲杜姓男子涉有重嫌，調閱數百支監視器畫面，發現胡男犯案後即搭車南下逃逸，沿途還不斷變裝、更換交通工具，試圖躲避查緝；經過23日追緝，3月25日下午2時許順利在高雄市及新北市分別將胡、杜2人拘提到案。

據了解，2人皆是慣竊，犯案前杜男先將一輛備有作案工具的機車停放在銀樓附近，自己先離開，胡男隨後以車廂內工具犯案，得手後一路逃逸返回高雄市住處；警方將2人拘捕到案時，在胡男身上查扣現金1萬9000元，但查無其餘失竊贓物，不排除竊嫌已透過管道銷贓，或將贓物藏匿他處。