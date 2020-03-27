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新冠肺炎成詐騙新手段 台南銀行首次發現報警阻詐
台南市善化警分局新市分駐所警員賴育欽、楊宗霖上午巡邏時接獲土地銀行行員通報，有婦人疑似遭詐騙，婦人告訴員警在網路認識一名「香港鑽油公司高階主管的英國男子」，突然接到網友訊息表示女兒在英國因「新冠肺炎疫情」遭隔離，急需1500美元(約4萬5000元台幣)才能解除隔離。婦人說，因對方苦苦哀求，「且急需金額不大」，毫無猶豫到銀行匯款。
員警說，土銀行員發現受款人帳戶在國外，驚覺有異報警，到場發現婦人神情著急不安，先安撫情緒，接著舉出實際案例說明分析，告知這是典型網路交友詐騙手法，才讓婦人打消匯款念頭，並感謝警方適時解答疑惑且保住存款。
善化分局表示，近期詐騙集團改以新冠肺炎為由詐騙，手法換湯不換藥，呼籲民眾遇到類似網路交友借錢狀況，要詳加求證，並撥打165或請警方到場，才不會掉入詐騙陷阱。
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