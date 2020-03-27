機車直直撞機車有如打保齡球 朴子市路口車禍3人受傷

嘉義縣朴子市嘉168線與嘉157線交岔路口，上午7點多上班時間，發生機車撞機車車禍，造成1男2女騎士受傷，所幸都無大礙，警方調閱監視器，男機士遇黃燈疑加速穿越路口，直直撞上停等紅燈的2名女機車騎士，車禍原因警方調查中。

從監視器畫面，男機車騎士車速快，穿越嘉168線與嘉157線交岔路口，未煞車，直直撞上2名停等紅燈的女機車騎士，因撞擊力大，男騎士及機車整個飛起來，倒在地上，2名機車被撞倒地，目擊車禍的路過民眾形容，3輛機車相撞車禍，有如打保齡球。