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未拔鑰匙 竹南頭份兩天內3輛機車被竊

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
竹南、頭份地區2天內接連有3輛機車因未拔鑰匙遭竊，警方實施「鷹眼專案」時，員警也發現一輛機車未拔鑰匙，等候多時未見車主返回，留字條幫對方代管車鑰。圖／竹南警分局提供
竹南、頭份地區2天內接連有3輛機車因未拔鑰匙遭竊，警方實施「鷹眼專案」時，員警也發現一輛機車未拔鑰匙，等候多時未見車主返回，留字條幫對方代管車鑰。圖／竹南警分局提供

苗栗縣竹南、頭份地區3月23、24日兩天內接連發生3件機車因未拔鑰匙遭竊案，竹南警分局為避免類似案件一再發生，立即成立專案小組並實施加強辨認可疑人士的「鷹眼專案」，23日晚間就迅速查獲50歲陳姓男子涉嫌，依竊盜罪嫌法辦；雖然竊嫌已落網，但機車車主不拔鑰匙的情況不時可見，警方提醒民眾將車輛停妥，一定要記得將鑰匙取下，以免讓不法之徒有機可乘。

竹南警方實施鷹眼專案期間，竹南派出所警員邱柏凱巡邏行經竹南鎮四維街，也發現有輛停放於路邊的機車未拔鑰匙，邱柏凱在現場等候多時仍未見車主前來，因此留下紙條告知由警方代為保管鑰匙，請車主到派出所領取。

這名車主到派出所領取時，對自己一時疏忽的行為表達歉意，並感謝員警細心及機警提供協助。

涉嫌在竹南、頭份接連竊取3輛機車的陳姓男子，見車主未拔鑰匙，覺得有機可乘就竊走「代步」，騎到沒油就棄置，兩天內涉嫌作案3次。

竹南、頭份地區2天內接連有3輛機車因未拔鑰匙遭竊，警方實施「鷹眼專案」時，員警也發現一輛機車未拔鑰匙，等候多時未見車主返回，留字條幫對方代管車鑰。圖／竹南警分局提供
竹南、頭份地區2天內接連有3輛機車因未拔鑰匙遭竊，警方實施「鷹眼專案」時，員警也發現一輛機車未拔鑰匙，等候多時未見車主返回，留字條幫對方代管車鑰。圖／竹南警分局提供

車主 竊盜 苗栗縣

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