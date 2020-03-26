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北市3煞當街擄人逃往淡水 警2小時內火速逮人

聯合報 / 記者李隆揆王長鼎／台北即時報導
陳男疑似有金錢糾紛，今晚在萬大路一處巷口突然遭到3名男子強擄上一輛白色自小客車。圖／擷取自GoogleMap
陳男疑似有金錢糾紛，今晚在萬大路一處巷口突然遭到3名男子強擄上一輛白色自小客車。圖／擷取自GoogleMap

台北市今晚發生一件擄人案件，一名年約30歲陳姓男子晚上7時許在萬華區萬大路上，遭3名男子強擄上一輛自小客車，雙方當街拉扯，路旁民眾見狀報警；警方到場時，陳男已被押上車離開，所幸警方立刻以車追人，2小時後在新北市淡水區查獲4名犯嫌，救出陳男，正將涉案人員帶返警局偵詢，後續將依法究辦。

據了解，陳男疑似有金錢糾紛，今晚在萬大路一處巷口遭到3名男子強擄上一輛白色自小客車，雙方當街爆發拉扯，一旁民眾以為發生鬥毆案件，立刻報警處理。

警方獲報到場時，一行人已離開現場，報案民眾指稱，涉案車輛沿華中橋朝新北市中和區方向駛離，台北市警方通報新北市警方協助攔車，同時針對民眾提供的車籍資料展開調查；2小時後，警方順利在淡水區中正東路二段一處民宅中查獲涉案的3名男子及其1名女性友人，現場也尋獲受害的陳姓男子，面露驚恐，所幸初步觀察並無受傷。

警方目前已介入釐清案情，並將相關涉案人等帶返警局進行偵詢，後續將朝妨害自由案方向偵辦。

淡水

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