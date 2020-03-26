快訊

轉機變危機？日本東京奧運延期的坎坷路

紐航烏龍載客來台轉機 三人受困桃機上演航站情緣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美食外送又傳及糾紛 男遭外送員餐點甩臉

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
劉男疑似因為外送員搞錯地址且態度不佳，雙方發生口角進而演變成肢體衝突。記者高宇震／翻攝
劉男疑似因為外送員搞錯地址且態度不佳，雙方發生口角進而演變成肢體衝突。記者高宇震／翻攝

美食外送又傳糾紛！有一名23歲劉姓男子昨天中午於外送平台上訂購餐點，42歲的余姓外送員疑似搞錯地址，遲到遭劉男抱怨，余竟將餐點狠甩在劉男臉上，雙方因而發生口腳。劉男隨即報警，警方獲報趕到時，外送員早已離開現場，警方表示，全案將依傷害案受理調查。

平鎮警方表示，昨天下午1點30分許，劉男透過網路平台訂購午餐，疑似因外送員搞錯地址，且態度不佳，導致兩人發生爭執，劉男拿起手機欲拍攝的舉動，使外送員憤怒，將劉男手機拍掉，並拉扯劉男衣角，演變成肢體衝突。

劉男隨即將外送員壓制在地，並連繫警方到場處理，員警接獲報案抵達現場時，外送員已自行離去，劉男驗傷後即至平鎮警分局提出傷害告訴，警方已依規定受理，並通知外送員到案說明。

外送員

延伸閱讀

中市餐飲業者新點子苦撐 不忘推醫護致敬方案

居家隔離女叫外送堅持現金付款 外送員無奈：該怎麼做？

瞄準防疫商機 愛買超快部署「外送服務」達9成分店

減輕購車族壓力 中華車電動二輪再推新優惠

相關新聞

開電暖器幫狗取暖 燒死2狗波及16戶男判拘役40天

基隆市呂姓男子因擔心在陽台養的多隻狗受凍，用紙箱墊高電暖器取暖，消防局鑑定是因電暖器過熱引燃紙箱起火，燒死2隻狗並波及多...

動手指回應 高市車禍昏迷消防隊員奇蹟般復原

高雄市鳳祥消防隊員賴統生2月出勤車禍重傷昏迷，起初昏迷指數只有3分，住院至今超過一個月，病情持續進展中。賴妻今天在臉書說...

泰籍女居家檢疫搞失蹤 遭查獲強制安置並將開罰

一名泰國籍女子本月18日入境後，因電話打不通、填寫的聯絡地址也查無此人，警方發動協尋，今天在花蓮火車站查獲她拖著行李箱，...

美食外送又傳及糾紛 男遭外送員餐點甩臉

美食外送又傳糾紛！有一名23歲劉姓男子昨天中午於外送平台上訂購餐點，42歲的余姓外送員疑似搞錯地址，遲到遭劉男抱怨，余竟...

越南偷渡客逃6人 海巡再捕2人只剩2人在逃

海巡署再扳回一城，海巡署日前查獲31名越南偷渡客，6人在留置室破窗逃，海巡署昨天逮捕二人，今天再逮一人，另一人無處可逃投...

中壢科技公司化骨水槽車外洩　２男呼吸不適

桃園市中壢區自強路上悅城科技公司，今天下午2點許，1輛裝有強酸物質氫氟酸的化學槽車，因不明原因外洩，化學物質從公司前方流...

車禍撞斷對方無名指 天價調解金要賺一輩子來還

車禍肇事撞到人害對方無名指斷掉，賠償天經地義，然而賠償金額往往容易引起糾紛。一名網友在爆怨公社上抱怨：朋友撞到人，賠償金要賺一輩子來還。且兩次調解金額相差10倍，第一次調解是99萬，到了第二次竟高達990萬，令網友傻眼po文抱怨。

獨居老翁倒臥家中客廳聯繫不上 龍潭暖警即刻開鎖救援

桃園市龍潭警分局聖亭派出所巡佐劉重言、警員毛淑渝、劉佳芸等3員，於昨天下午接獲民眾報案，在龍潭區的百年街公寓大樓內，有1...

竹縣消防局超前佈署 移動負壓隔離艙亮相演練送醫流程

新竹縣消防局防疫超前部署，今天辦理「居家檢疫及隔離病患出勤載送整備示範案」，由消防員現場穿著全套式個人防護裝備，光手套就...

嘉義民雄社區討債砍人案 嫌犯：對方人多怕被圍堵

嘉義縣民雄鄉57歲曾姓男子昨天下午6時許前往民雄鄉金世界社區向朱姓男子索討5萬元債務，疑似到現場發現約定地點除了朱男還聚...

中市冷飲店氣爆 被招牌打傷女高中生：好恐怖

台中市大里區長興一街一家飲料店清晨6時許發生氣爆，兩名在店門口等公車的高中女生，因被氣爆震破的廣告招牌打中，雙雙跌倒受傷...

誤信謠言！三重男街頭立牌「台北市封城」 引恐慌遭逮

新北市三重區1名陳姓男子，因聽信朋友的假消息，誤以為台北市即將封城，竟「好心」搬來自家床板放在路旁，並在上頭噴漆「台北市...

熱門新聞

被李佳芬提告出庭 張雅琴：不管被告多少次會繼續監督

沒參加朝會被花蓮高中記警告 學生申訴不成提告獲勝訴

快速道路上驚見超大濃煙 彰化衛生紙廠火警2員工受傷

彰化居家檢疫男入境後失聯躲友人家 被警逮稱手機沒電

工運大老性侵女秘書 還怪「你錯在長太漂亮」

誤信謠言！三重男街頭立牌「台北市封城」 引恐慌遭逮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。