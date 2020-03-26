美食外送又傳及糾紛 男遭外送員餐點甩臉

美食外送又傳糾紛！有一名23歲劉姓男子昨天中午於外送平台上訂購餐點，42歲的余姓外送員疑似搞錯地址，遲到遭劉男抱怨，余竟將餐點狠甩在劉男臉上，雙方因而發生口腳。劉男隨即報警，警方獲報趕到時，外送員早已離開現場，警方表示，全案將依傷害案受理調查。

平鎮警方表示，昨天下午1點30分許，劉男透過網路平台訂購午餐，疑似因外送員搞錯地址，且態度不佳，導致兩人發生爭執，劉男拿起手機欲拍攝的舉動，使外送員憤怒，將劉男手機拍掉，並拉扯劉男衣角，演變成肢體衝突。

劉男隨即將外送員壓制在地，並連繫警方到場處理，員警接獲報案抵達現場時，外送員已自行離去，劉男驗傷後即至平鎮警分局提出傷害告訴，警方已依規定受理，並通知外送員到案說明。